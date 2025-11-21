EN VIVO Burnley vs. Chelsea: Moisés Caicedo en escena, fecha, hora y alineaciones

Moises Caicedo reaparece este sábado 22 de noviembre, desde las 09:30, en un duelo crucial para ambas orillas: Burnley recibe al Chelsea por la fecha 12 de la Premier League 2025/26. El ecuatoriano será nuevamente titular en un enfrentamiento que refleja polos totalmente distintos del campeonato.

RELACIONADAS Dónde y cuando ver EN VIVO a Moisés Caicedo vs Lamine Yamal en la Champions League

El Burnley de Scott Parker llega herido. Dos derrotas consecutivas ante West Ham y Arsenal los han empujado a la antesala del descenso, un golpe duro después del alentador arranque que tuvo el conjunto recién ascendido. Aunque han mostrado valentía y competitividad, el margen de error es mínimo y otra caída podría complicarlo todo. El equipo sabe que este partido es más que un desafío: es una oportunidad para frenar la caída y recuperar confianza.

Alineaciones del Burnely vs Chelsea

Viene ganando Chelsea

¿Visas exprés a Estados Unidos para quienes tengan tiquetes para el mundial 2026? Leer más

Mientras tanto, el Chelsea vive un momento ascendente. Acumula cuatro partidos invicto entre todas las competencias y viene de dos triunfos sólidos: 0-1 ante Tottenham y 3-0 frente a Wolves.

El proyecto de Enzo Maresca empieza a tomar forma, con un equipo joven que crece en sincronía y con un Caicedo que se ha convertido en pieza irremplazable en la mitad de la cancha. Su capacidad para sostener el ritmo, recuperar balones y liderar transiciones le ha dado al equipo un equilibrio necesario.

Sin embargo, los londinenses todavía deben corregir sus tropiezos ante rivales más accesibles, puntos perdidos que los han apartado temporalmente de la lucha directa por el liderato.

El duelo en Turf Moor enfrenta urgencia contra proyección, necesidad contra consolidación. Para los hinchas ecuatorianos, será una mañana para seguir de cerca otra presentación determinante de Niño Moi en el fútbol inglés.

EN VIVO: Burnley vs Chelsea minuto a minuto

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!