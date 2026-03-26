Daule se moviliza por el Día del Niño por Nacer con una Caminata por la Vida

Cientos de personas participaron en una jornada de fe, oración y solidaridad que recorrió las calles de la diócesis de Daule

Con un espíritu de unidad y esperanza, la diócesis de Daule vivió el miércoles 25 de marzo una emotiva Caminata por la Vida, realizada en conmemoración del Día del Niño por Nacer, fecha en la que la Iglesia católica celebra la Solemnidad de la Anunciación del Señor.

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La actividad, organizada por la Diócesis de Daule y el equipo de la Pastoral Provida junto a comunidades parroquiales y pastorales dedicadas a la defensa de la vida, reunió a cientos de personas que recorrieron las principales calles del cantón portando mensajes de amor, respeto y protección de la vida humana desde su concepción.

La jornada comenzó a las 15:00 con una hora santa en la parroquia san Francisco de Asís, designada este año como templo jubilar. Durante este espacio de oración, el obispo de la diócesis, monseñor Cristóbal Kudlawiec y demás sacerdotes acompañaron a los fieles con el sacramento de la reconciliación.

Luego se inició la caminata procesional, presidida por el padre Leonardo Morales. A lo largo del recorrido, los participantes rezaron el Vía Crucis por la Vida, entonaron cantos e hicieron sonar la Campana de los No Nacidos, símbolo de la voz de los niños que aún no han nacido.

La caminata se extendió durante cerca de una hora y media hasta llegar a la Catedral Santuario del Señor de los Milagros, donde monseñor Cristóbal dio la bienvenida a los asistentes.

Posteriormente se presentó la dramatización “El Milagro de la Vida”, una pequeña puesta en escena que conmovió al público y resaltó el valor de toda vida humana.

Como gesto concreto de solidaridad, casi al final del encuentro se entregó una donación de ropa para bebés destinada a familias y madres en situación de vulnerabilidad.

La jornada concluyó pasadas las 18:00 con la celebración de la santa misa. La iniciativa buscó unir fe, oración pública y acciones solidarias en favor de la vida desde la concepción.

¿Por qué la parroquia san Francisco de Asís en Daule es un templo jubilar?

El Año Jubilar Franciscano, inaugurado el 10 de enero de 2026 y vigente hasta el 10 de enero de 2027, conmemora los 800 años del tránsito (muerte) de Francisco de Asís. Este tiempo especial de gracia invita a los fieles a la conversión y a redescubrir el legado espiritual del santo conocido como el Poverello, marcado por la pobreza, la fraternidad y el amor por la creación.

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Durante este periodo, los creyentes pueden obtener la indulgencia plenaria al peregrinar a iglesias dedicadas a San Francisco, recibir el sacramento de la reconciliación, comulgar y orar por las intenciones del Papa.

A lo largo del año, la familia franciscana en todo el mundo promueve peregrinaciones, celebraciones litúrgicas y encuentros formativos para renovar el espíritu de fe inspirado en su testimonio.

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