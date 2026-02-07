Antonio Arregui fue sepultado en la Catedral de Guayaquil: fieles agradecen su labor

Restos del arzobispo emérito fueron sepultados en el mausoleo de obispos tras la misa que celebró el cardenal Luis Cabrera

El cardenal Luis Cabrera presidió la misa de exequias del arzobispo emérito de Guayaquil, Antonio Arregui.

Con el dolor de la despedida, pero también con la esperanza en la resurrección, en la Catedral Metropolitana de Guayaquil se despidió este sábado 7 de febrero al arzobispo emérito de la ciudad, monseñor Antonio Arregui Yarza, y se oró por su descanso eterno.

El cardenal Luis Cabrera Herrera presidió la misa de exequias, en la que participaron el arzobispo de Quito, Alfredo Espinoza; el arzobispo de Cuenca, monseñor Marcos Pérez; monseñor Aníbal Nieto, obispo emérito de la Diócesis de San Jacinto, y sacerdotes de todas las parroquias eclesiásticas de Guayaquil y de otras jurisdicciones.

Al iniciar el oficio solemne leyeron las condolencias enviadas por el papa León XIV ante el deceso de quien fue el arzobispo de Guayaquil, secretario general, vicepresidente y luego presidente en Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

La Catedral de Guayaquil lució llena de fieles y religiosos para el sepelio del arzobispo emérito Antonio Arregui. FRANCISCO FLORES

Después de la lectura del Evangelio, en su homilía, Cabrera hizo reflexionar en que la Palabra escuchada (Evangelio de San Mateo 19,29) parecía escrita para Arregui porque él, como los primeros discípulos, lo dejó todo para seguir a Jesús.

Que él no dudó en dejar su familia y su cultura en España para conocer, amar y servir en Ecuador, aseguró.

“Aquí hizo su hogar, su misión y su familia espiritual. Aquí enseñó, acompañó a jóvenes, formó matrimonios, sostuvo a trabajadores y sembró la fe en Jesucristo con paciencia y cercanía...”, dijo Cabrera.

También mencionó que Arregui “no fue un pastor de discursos, sino de manos abiertas y compromiso evangélico”.

Tras destacar su labor en los diferentes cargos, en las obras que hizo, el principal de la Iglesia porteña resaltó que Arregui ya recibió en esta tierra la recompensa de participar de la vida misma de Dios.

El religioso destacó que monseñor Arregui le acompañó, de una manera discreta, en los momentos importantes de la arquidiócesis.

“Por todo esto, te decimos: Gracias, Antonio, por tu cercanía, por tu sencillez y por tu generosidad; gracias, por tu don de gentes, por tu palabra firme y tu corazón compasivo...”, añadió Cabrera.

Cabrera también agradeció a las personas e instituciones que acogieron con entusiasmo sus iniciativas pastorales, como la construcción del Santuario de la Divina Misericordia, el banco de alimentos Diakonía y el centro terapéutico San Juan Pablo II, entre otras obras de evangelización.

Religiosas de la orden de las Misioneras de la Caridad participaron en la ceremonia litúrgica para despedir al monseñor Antonio Arregui. FRANCISCO FLORES

Arregui fue sepultado en el mausoleo de obispos

Después de la bendición final, el ataúd con los restos del arzobispo emérito fue aromatizado con incienso, le retiraron las insignias episcopales, lo bajaron del altar y trasladaron al mausoleo de los obispos.

Pasadas las 13:20, después de los ritos de sepultura, el mausoleo fue abierto y, en fila, más de un centenar de feligreses ingresó a orar ante la tumba.

Mariana de Jesús Cajamarca, quien llegó desde el suburbio de Guayaquil fue una de las primeras en ingresar para tocar y orar ante la bóveda en la que se leía el nombre de quien presidió al pueblo de Dios, en Ecuador.

Mientras unos daban el último adiós al arzobispo emérito en la tumba, otros optaron por fotografíarse con el retrato que estaba en el altar.

“Nos va a hacer mucha falta, él nos orientaba”, dijo Malena Salas, quien con otras integrantes del Movimiento Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María también posaron para capturar la imagen de quien fue su guía y ya partió al encuentro con Dios.

Fieles católicas se despidieron del arzobispo emérito de Guayaquil, Antonio Arregui, al pie de su tumba, en la Catedral metropolitana. FRANCISCO FLORES

