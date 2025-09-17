Expreso
  Guayaquil

Rosario en la procesión a la Virgen María
Guayaquil cuenta con 161 parroquias establecidas por la Arquidiócesis.FRANCISCO FLORES

Nuevas parroquias en Guayaquil: atención espiritual para comunidades en crecimiento

La Arquidiócesis de Guayaquil tiene previsto crear tres parroquias en los sectores donde se ha ampliado la ciudad

Acorde al crecimiento demográfico de Guayaquil, la Arquidiócesis tiene previsto establecer nuevas parroquias para dar acompañamiento espiritual a los fieles católicos.

"Los habitantes de estos nuevos sectores son creyentes, con sus tradiciones cristianas. Al trasladarse a otro sector de Guayaquil, quisieron conservar las costumbres de ir a misa, enviar a sus hijos a la catequesis, tener contacto con Dios. Suponemos que necesitan también de la atención pastoral de una parroquia y un sacerdote", menciona Omar Mateo, canciller de la Arquidiócesis.

Hasta hace algunos años, Guayaquil tenía 215 parroquias y hoy son 161, luego de que se crearon las diócesis de San Jacinto (2009), que comprende a Durán, Milagro, Naranjal, Balao, y El Triunfo; así como las de Daule y Santa Elena, en 2022.

Estas parroquias, a su vez, están  reunidas en siete vicarías  o zonas parroquiales: centro, noroeste, norte, sur, suroeste, vía a la costa y vía a Daule.

Cuáles serán las nuevas parroquias católicas de Guayaquil

Bajo la administración del cardenal y arzobispo de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera, se crearon parroquias en los sectores de Socio Vivienda y Flor de Bastión, destacó Mateo.

"Se ha pensado crear las tres nuevas en vía a la costa (detrás de Chongón), en Mocolí y en Ciudad Celeste", detalló el canciller de la Arquidiócesis a EXPRESO.

"Es notorio que, si la ciudad crece, sobre todo en Samborondón y vía a la costa, la demanda de templos parroquiales y capillas también crece. La gente, vaya donde vaya, lleva sus creencias y las tradición de dirigirse a Dios", añadió.

