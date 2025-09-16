Día de la Paz: Con manos pintadas en tela gigante buscan Récord Guinness en Guayaquil

Iniciativa del colectivo Arte por la Paz – Ecuador se realizará este viernes 19 de septiembre en el Malecón 2000

Manos y mensajes se pintarán en el lienzo a propósito del Día Internacional de la Paz, en Guayaquil.

El llamado a la paz es recurrente en Ecuador, ante la ola de asesinatos y delitos que mantienen en zozobra a su población. Con ocasión del Día Internacional de la Paz, este pedido toma fuerza.

La fecha se conmemora cada 21 de septiembre, según estableció la Organización de Naciones Unidas (ONU). En este año, el lema es: Actúa ahora por un mundo pacífico.

"Vivimos tiempos de turbulencias, agitación e incertidumbre, por lo que es fundamental que todos emprendamos acciones concretas para movilizarnos en favor de la paz", insta la organización.

En Guayaquil, una iniciativa buscará que este mensaje involucre a la ciudadanía como una forma de unir las voces a favor de la paz y la no violencia.

Actividad que busca Récord Guinness en Guayaquil

Con ese objetivo, el colectivo Arte por la Paz – Ecuador organiza la pintada de una tela de 100 metros, en la que se plasmarán manos de colores amarillo, azul y rojo.

También se colocarán mensajes a favor de la paz. El evento se denomina "Manos unidas por la paz" y se hará este viernes 19 de septiembre, de 09:00 a 18:00, junto al hemiciclo de La Rotonda.

Con este trabajo, el colectivo buscará establecer un Récord Guinness, "al tratarse de la única tela estampada con las huellas de miles de ciudadanos utilizando los colores de la bandera de Ecuador".

