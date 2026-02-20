Vecinos del edificio Multicomercio empezaron a retirar pertenencias

El ingreso a inmuebles aledaños fue controlado por agentes policiales y metropolitanos, este viernes 20 de febrero

Kenia Salguero apretó el celular cuando recibió la llamada que llevaba días esperando: podría entrar unos minutos a recoger sus cosas. Este viernes 20 de febrero, nueve días después del incendio en el edificio Multicomercio, en Guayaquil, comenzó el retiro controlado de pertenencias en inmuebles aledaños.

Pasadas las 15:00, la zona cero empezó a moverse. Residentes y comerciantes de edificios cercanos, evacuados por riesgo de derrumbe, se acercaron a retirar algunos objetos.

El ingreso estuvo rigurosamente controlado: únicamente se permitió el acceso a propietarios y trabajadores de locales y viviendas. El Multicomercio sigue totalmente restringido por los severos daños sufridos. De allí no se retira nada: ni vehículos ni bienes.

En esa calma tensa, las historias se multiplican. Kenia perdió más que objetos: su vehículo quedó en cenizas y, de forma temporal, también su vivienda y su taller de confección.

Un día antes participó en una reunión con miembros de la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, y del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal. Allí confirmaron que el Multicomercio será demolido, aunque aún faltan trámites y autorización judicial. “Puede tardar una semana, un mes o más… No hay solución inmediata”, relató.

Actualmente vive en una habitación prestada por un conocido, junto a su esposo y uno de sus hijos. Su hija está en otra casa y su perro, en un albergue. Lamentó las obvias molestias que puede causar alguien en casa ajena.

Hace poco había rescatado la última mercadería de su taller y ahora vende mediante transmisiones en TikTok, aunque sabe que es algo momentáneo. “¿Qué hago cuando se acabe?”, cuestionó.

Edificio Multicomercio: La promesa de un bono que no llega

En la reunión con las autoridades del Cabildo también se mencionaron posibles reubicaciones “en casos especiales”, lo que mantiene viva su esperanza. En cuanto a la ayuda estatal, Kenia asegura que solo estuvo presente en los primeros días: carpas, dos cajas de comida y la promesa de un bono equivalente a medio salario básico, previsto para el 18 de febrero, pero que aún no se concreta.

A pocas cuadras, la profesora Olga Montero enfrenta otra forma de desplazamiento. Vive temporalmente en la casa de la madre de una alumna, mientras su hija y su nieta de 10 meses permanecen en otro lugar. “Estoy desalojada, sin casa, generando muchos más gastos. Toda nuestra vida se trastocó de un momento a otro”, expresó la docente.

Comerciantes retiran sus mercaderías de zonas cercanas al edificio Multicomercio. ÁLEX LIMA

Según detalló, la ayuda alimentaria que recibió por parte de personal del Gobierno nacional incluía atún, sardinas, aceite, arroz y fideos. Aunque reconoce que sirvió en el momento, afirma que fue insuficiente. “Esa despensa era apenas para unos tres días y mi nieta de 10 meses no podía comer nada de eso”, señaló.

Para ella, el problema no es solo material, sino la falta de certezas. “Yo veo que están de aquí para allá… conversan, pero no concretan. Mientras ellos deliberan, nosotros seguimos esperando”.

Edificio Multicomercio: Comerciantes con incertidumbre

El impacto del incendio también golpeó a comerciantes que dependían de la dinámica de este sector guayaquileño.

María del Carmen Donoso, proveedora de productos de belleza para peluquerías y barberías de la zona, observa con preocupación el panorama.

“Aquí tengo los productos que les vendo. Son locales con clientela, pero ahora no puedo ni venderles ni cobrarles. Es angustiante”, dijo tras acudir al sitio sin lograr ubicar a sus compradores habituales.

Una mujer que prefirió no revelar su nombre permanecía atenta en la zona durante la mañana de este viernes, cuando todavía no se permitía el ingreso. Insistía una y otra vez ante los uniformados para poder acceder a sus bienes.

Su historia es la de muchos: perdió el vehículo en el estacionamiento del Multicomercio, además de su vivienda y su negocio en los edificios aledaños. Todo en uno. “Estamos arrendando un cuarto que es para dos personas y nosotros somos seis”, confesó la mujer, visiblemente agotada por la situación.

Esta zona del centro de Guayaquil continúa cerrada al tránsito vehicular y peatonal. En el sitio permanecen policías y agentes metropolitanos resguardando el área.

