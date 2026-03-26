Schettini pide que procurador se pronuncie sobre su curul en la Asamblea

La correísta realizó un plantón en la Procuraduría para pedirle que responda a Olsen sobre el retorno a su curul

Priscila Schettini y militantes de la RC realizaron un plantón en los exteriores de la Procuraduría, en el norte de Quito.

Con un megáfono y rodeada de simpatizantes, Priscila Schettini, realizó este 26 de marzo de 2026 un plantón en los exteriores de la Procuraduría General del Estado, en el norte de Quito, para exigir que la entidad estatal responda con celeridad a la consulta que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, sobre su reingreso como legisladora al Parlamento.

Olsen envió esa consulta debido a que Shettini ha solicitado que se le permita retomar su curul en la Asamblea Nacional, después de haber cumplido la sanción de suspensión de sus derechos de participación por tres años, que le impuso el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en mayo de 2025.

"El procurador se ha demorado en informar sobre una pregunta que el presidente Olsen hizo como mi reingreso como asambleísta nacional. Ese informe no debería estar aquí, lo ha hecho para impedir que regrese a la Asamblea, pero si va a responder el procurador, lo que queremos es que responda en derecho, que respete el voto popular. Además, no debería pronunciarse porque es un caso concreto y no es del Estado y ya se encuentra en litigio en el Tribunal Contencioso Electoral", explicó.

Schettini sostiene que ya cumplió su sanción

Schettini, quien fue elegida como asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana (RC), conoció sobre la consulta el pasado 9 de marzo, después de que ella presentó una solicitud de información al Legislativo para conocer sobre la fecha de su retorno a la curul.

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El puesto que le correspondía lo ocupó el asambleísta alterno Santiago Díaz Asque y él actualmente está procesado por violación sexual contra una menor de edad.

Según Schettini, el pasado 10 de febrero se cumplió el tiempo de suspensión que ordenó el TCE, como sanción por la denuncia por violencia política de género que presentó la exfiscal Diana Salazar en su contra. Por ello ha exigido retomar su curul.

Para la correísta, su situación es persecución política. "Buscan principalizar a los asambleístas suplentes para negociar el voto, quitar a los principales y dejar a los alternos", manifestó junto a otros simpatizantes de la RC afuera de la Procuraduría.

Schettini insistió en que el procurador "tiene que responder, porque si va a demorar, él será cómplice". Finalmente, anunció que este plantón es el primero de otros que realizará hasta que se resuelva su situación y le permitan retomar su curul en el Legislativo.

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