Priscila Schettini denuncia nuevas trabas para volver a la Asamblea Nacional

Schettini asegura que, pese a cumplir sanción, persisten obstáculos para retomar su curul en la Asamblea.

Priscila Schettini, denunció este 2026 que la Asamblea Nacional le entregó información pública solo después de que una jueza notificó la fecha de una audiencia. El caso se relaciona con su solicitud de documentos sobre su reingreso al Legislativo. Según explicó, la entrega se produjo tras iniciar acciones legales.

“Hoy se iba a llevar a cabo la audiencia de acceso a la información pública en contra de la Asamblea Nacional… pero una vez que la jueza notificó con la fecha de la audiencia, la Asamblea nos entregó la documentación”, afirmó Schettini. La exlegisladora cuestionó que se requiera judicializar pedidos para obtener información pública.

Además, indicó que existe una segunda demanda en curso, debido a que la información entregada estaría incompleta. “Tenemos una segunda demanda… nos entregó la información pero incompleta. Creo que están esperando que se dé la fecha de la audiencia para completar la información”, sostuvo.

Ayer, Schettini presentó el desistimiento de la demanda tras recibir la documentación. Sin embargo, el juez le solicitó que acuda al reconocimiento de firma y rúbrica. La diligencia fue fijada a la misma hora en la que estaba prevista la audiencia inicial.

Denuncian entrega tardía de información en la Asamblea Nacional

Luque sobre remoción de funcionarios investigados en la ANT: "No podemos hacer más" Leer más

Schettini criticó que este tipo de prácticas vulneren el acceso a la información pública en el país. “No puede ser posible en este país que tengamos que demandar para que nos entreguen la información”, expresó, al insistir en que los documentos solicitados son de carácter público.

Por su parte, su abogada, Angélica Porras, aseguró que han transcurrido 30 días desde que Schettini solicitó su reingreso a la Asamblea Nacional. Según indicó, la exasambleísta busca ocupar el curul que, afirma, ganó en las urnas y que legalmente le corresponde.

“Han pasado 30 días desde que Priscila Esquetini pidió su reingreso… El señor Olsen se ha escudado en una indebida consulta al Procurador General del Estado”, señaló Porras. A su criterio, la intención sería impedir que su clienta ejerza funciones legislativas.

Acusan restricciones de acceso y posible violencia política de género

Porras también denunció supuestas restricciones dentro del edificio legislativo. Indicó que tanto Schettini como su equipo tienen prohibido ingresar a ciertas áreas. “Tenemos prohibido el ingreso a las instalaciones de la Secretaría General… no podemos pasar del primer piso”, afirmó.

Según relató, esta situación se conoció cuando acudieron a retirar información solicitada. “Nos informaron que no podemos pasar del primer piso y que en todo momento debía acompañarnos la guardia legislativa”, agregó, señalando que esto implicaría un trato diferenciado.

La abogada calificó estos hechos como actos de discriminación y violencia política de género. “Es un acto más de violencia política de género en contra de Priscila y mía… cuestiones que serán debidamente judicializadas”, advirtió, al anunciar nuevas acciones legales.

🚨Hoy NO hay audiencia,Asamblea entregó la información demandada

Denuncio q @NielsOlsen ha prohibido mi ingreso a las instalaciones de la Asamblea,puedo ir solo a Gestión Documental y policía tiene q custodiarme,esto es DISCRIMINACIÓN y VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO@TCE_Ecuador? https://t.co/rrubCJn2j2 pic.twitter.com/pXVkwVxp8v — Priscila Schettini (@PrisSchettini) March 24, 2026

Contexto: sanción del TCE y disputa por el curul

Unidad Popular solicita al CNE información clave en proceso de cancelación de partido Leer más

En mayo de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral sancionó a Schettini por un caso de violencia política de género iniciado por la entonces fiscal Diana Salazar. La medida incluyó una multa de 50 salarios básicos y la suspensión de sus derechos de participación por tres años.

Esta sanción impidió que asumiera su curul el 14 de mayo de 2025, siendo reemplazada por su suplente, Santiago Díaz Asque. Actualmente, este último enfrenta un proceso por una presunta violación a una menor de edad, lo que ha reactivado el debate sobre la titularidad del escaño.

Schettini sostiene que recuperó sus derechos el 10 de febrero de 2026, tras cumplirse el tiempo de suspensión. Para respaldar su pedido de reincorporación, presentó un certificado del Ministerio del Trabajo que acredita el levantamiento de su impedimento para ejercer cargo público.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.