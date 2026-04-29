Primer Cyber Day 2026: iPhone, MacBook y Smart TV's marcan tendencia en Ecuador

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El Cyber Day Ecuador 2026, organizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE), se convirtió en un termómetro del consumo digital en el país. Durante las 72 horas de la jornada, más de 40 comercios participaron en la edición número 22 de este evento, que busca incentivar las compras en línea con promociones y facilidades de acceso.

Mercado Libre reportó un crecimiento en visitas y ventas, con una demanda concentrada en productos de tecnología premium. Los consumidores ecuatorianos confían más en el comercio electrónico, donde la variedad de productos y la eficiencia en las entregas son factores decisivos.

Tecnología premium en la cima de las ventas

Los resultados del evento mostraron una clara preferencia por dispositivos de última generación. El iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17e encabezaron las ventas, seguidos por la MacBook Pro 2023 y la Nintendo Switch 2. La elección de estos productos evidencia una tendencia hacia la adquisición de tecnología de primer nivel.

El iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17e encabezaron las ventas.Cortesía

Otros artículos destacados fueron el Drone DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo y la Notebook Lenovo Legión Pro 7i, ambos orientados a usuarios que buscan alto rendimiento. También se registraron ventas relevantes de la Impresora HP Smart Tank 580, la Tablet Lenovo IdeaTab 11" 5G y el Starlink Kit Estándar.

El consumidor ecuatoriano no solo busca dispositivos de uso cotidiano, sino también herramientas que le permitan estar a la vanguardia tecnológica y mejorar su experiencia digital en distintos ámbitos.

La fiebre del Smart TV y el Mundial

Uno de los datos más llamativos de la edición fue el incremento en las búsquedas de televisores de gran formato, en particular el Smart TV Samsung 55". Una tendencia que va de la mano con la preparación anticipada para el Mundial de Fútbol que iniciará en junio.

La alta demanda de pantallas refleja un patrón de consumo vinculado a eventos deportivos globales. Los hogares ecuatorianos se están equipando para vivir la experiencia del torneo desde casa, priorizando calidad de imagen, conectividad y entretenimiento.

Un evento que consolida el comercio electrónico

El Cyber Day Ecuador 2026 cerró con cifras récord, según la CECE, en un contexto de crecimiento sostenido del comercio electrónico en el país. La participación de plataformas como Mercado Libre funciona como una alternativa confiable y atractiva para los consumidores.

La preferencia por productos de alto valor, la anticipación a eventos globales y la confianza en las compras en línea son señales de un mercado que evoluciona rápidamente. El Cyber Day demostró que el comercio electrónico ya no es solo una opción, sino una práctica instalada en la vida cotidiana de los ecuatorianos.