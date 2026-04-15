Alfalfa de 'Pequeños Traviesos' enfrenta batalla legal: el actor fue arrestado en Estados Unidos

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Brandon Hall, actor de Alfalfa, fue arrestado en Ohio por faltar a audiencia.

El caso surge de una multa de tránsito en 2024.

El actor de "Pequeños Traviesos" vive retirado de Hollywood tras cambio de vida religiosa.

El actor Brandon 'Bug' Hall, conocido por interpretar a Alfalfa en The Little Rascals, fue arrestado en el estado de Ohio, Estados Unidos, tras no presentarse a una audiencia judicial relacionada con una infracción de tránsito ocurrida en 2024.

El caso fue reportado por el medio especializado TMZ, que detalló que el actor enfrentaba una citación previa por no contar con seguro de responsabilidad civil.

Un arresto ligado a una infracción de tránsito

Según la información disponible, el incidente se originó el pasado 29 de octubre de 2024, cuando el actor estadounidense recibió una multa de tránsito. Posteriormente, debía comparecer ante la justicia el 31 de diciembre del mismo año, pero no acudió a la audiencia.

Esa inasistencia derivó en un cargo por incumplimiento judicial, lo que finalmente llevó a su arresto en Ohio. Hasta el momento, no se han revelado mayores detalles oficiales sobre su situación legal actual.

De estrella infantil a una vida fuera del radar

Hall alcanzó la fama en los años 90 gracias a su papel como Alfalfa, uno de los personajes más recordados de The Little Rascals. También participó en producciones como Honey, We Shrunk Ourselves y en series como CSI: Crime Scene Investigation.

Sin embargo, en los últimos años se ha mantenido alejado de la industria del entretenimiento, marcando distancia de su etapa en Hollywood.

Polémicas previas y antecedentes legales

Este no es el primer problema legal del estadodunidense. En 2020, fue arrestado en Texas por un delito menor relacionado con la inhalación de productos químicos, un episodio que también generó atención mediática.

Además, ha estado envuelto en polémicas en redes sociales por declaraciones controversiales, lo que ha mantenido su nombre en la conversación pública pese a su retiro.

Un cambio radical por motivos religiosos

En años recientes, Hall decidió abandonar completamente Hollywood tras una conversión religiosa. Actualmente vive en Arkansas junto a su esposa e hijos, bajo un estilo de vida austero y alejado de la vida pública.

El actor ha asegurado que adoptó un “voto de pobreza” y reside en condiciones autosuficientes, trabajando solo cuando es necesario.

Silencio tras el arresto

Hasta ahora, Brandon 'Bug' Hall no ha emitido declaraciones públicas sobre su arresto, lo que mantiene abiertas las dudas sobre su situación actual.

El caso ha reavivado el interés por la vida del ex actor infantil, cuya trayectoria ha pasado de la fama en Hollywood a un estilo de vida completamente alejado del foco mediático.

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