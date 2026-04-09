CPCCS: origen correísta, disputas políticas y un futuro incierto en Ecuador

Sesión del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) durante una reunión institucional en su sede en Ecuador.Archivo Expreso

Creado: Actualizado:

No cabe duda de que cuando se creó este organismo público en la era correísta se dio forma a lo que muchos denominaron el quinto poder del Estado. Su objetivo formal era fortalecer la participación ciudadana y designar a las principales autoridades de control. Sin embargo, desde su origen fue señalado por servir como un instrumento para manipular y ejercer nominaciones de autoridades gubernamentales, convirtiéndose —según sus críticos— en un mecanismo de influencia política durante el mandato de Rafael Correa.

(Puedes leer también: Noboa envía al CNE proyecto de enmienda corregido sobre designación de autoridades)

En ese contexto, el entonces presidente tenía una fuerte incidencia en la designación de los miembros del Consejo, lo que para algunos significó una forma de concentración de poder dentro de un sistema que mantenía la apariencia de una democracia formal.

Un inicio prometedor que se truncó

El organismo nació bajo la conducción de un reconocido jurista, considerado por muchos como un hombre probo y honesto. Sin embargo, su paso por la presidencia de la institución fue breve debido a su repentina muerte.

A partir de ese momento, según distintas críticas, comenzó una etapa marcada por polémicas, denuncias de corrupción y acusaciones de manejo político del organismo, que para muchos terminó convertido en un botín dentro de las disputas partidistas.

Cambios de autoridades y crisis institucional

Con el paso de los años, varios administradores pasaron por el Consejo de Participación Ciudadana. Entre ellos incluso figuró un sacerdote que posteriormente terminó enfrentando procesos judiciales.

Durante los años de la Revolución Ciudadana —antes Alianza PAIS— existía una mayoría política que, según sus detractores, permitía bloquear proyectos que no se alineaban con los intereses del oficialismo.

En la actualidad, la Revolución Ciudadana sigue siendo una fuerza política importante en la Asamblea Nacional, siendo la segunda después de ADN, el movimiento del presidente Daniel Noboa.

Nombramientos pendientes y autoridades prorrogadas

Uno de los principales cuestionamientos al CPCCS ha sido la demora en la designación de autoridades de control. Durante años se han mantenido pendientes o prorrogados los nombramientos de cargos clave como el fiscal general del Estado, el procurador, el defensor del Pueblo, los superintendentes de bancos y compañías, los miembros del Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Contencioso Electoral.

Las disputas internas, las diferencias políticas entre sus miembros y los cuestionamientos sobre la idoneidad de algunos candidatos han provocado largos retrasos que han afectado el funcionamiento institucional.

El legado de Diana Salazar

En este contexto también se recuerda el papel de la fiscal general Diana Salazar, quien enfrentó casos de corrupción de alto impacto, entre ellos el escándalo de Odebrecht. Su gestión fue considerada por muchos como un ejemplo de firmeza frente a redes de corrupción política y empresarial.

Sin embargo, las amenazas contra su vida marcaron su trayectoria durante el ejercicio del cargo. Actualmente se desempeña como embajadora en Argentina.

El fallo de la Corte Constitucional y el futuro del organismo

El reciente fallo de la Corte Constitucional plantea cambios importantes en el sistema institucional. Según la resolución, varias de las funciones del CPCCS relacionadas con la designación de autoridades serían trasladadas a la Asamblea Nacional.

De concretarse esta reestructuración, el organismo perdería gran parte de su poder, lo que ha llevado a analistas, expertos y ciudadanos a plantear la posibilidad de su desaparición definitiva, bajo el argumento de que no ha logrado cumplir con los objetivos para los que fue creado ni aportar beneficios claros para la colectividad.

Luis Mario Contreras Morales