Golpe a la 'Mafia Glen': Detienen a sospechoso de homicidio en la Martha de Roldós

La Policía de Ecuador detuvo a un presunto integrante de la ‘Mafia Glen’, acusado de homicidio en la Martha de Roldós.

En una operación relámpago enmarcada en la Estrategia Operacional 3D, la Policía Nacional asestó un golpe clave contra la banda delictiva 'Mafia Glen'. La intervención, ejecutada este 18 de febrero de 2026 en el sector de la Martha de Roldós, al norte de Guayaquil, culminó con la captura de alias Bulma, un presunto dinamizador de la violencia en la zona oeste de la ciudad.

Las labores de inteligencia previa permitieron identificar dos inmuebles estratégicos que servían de refugio para el sospechoso. Durante la madrugada, los agentes allanaron las viviendas, logrando neutralizar a 'Bulma', quien estaría vinculado a una serie de hechos de sangre que han mantenido en vilo a los residentes del sector. Entre los casos más graves, se lo señala como el principal sospechoso de un homicidio ocurrido el pasado 16 de febrero de 2026 en la avenida Juan Tanca Marengo.

Evidencias y nexo con hechos de sangre

La efectividad del operativo no solo se midió en la captura, sino también en el hallazgo de indicios que fortalecen la causa judicial. Tras el registro de las propiedades, los uniformados incautaron un arma de fuego, municiones de diversos calibres y un dispositivo móvil, elementos que serán sometidos a peritajes de balística y extracción de información para determinar su uso en otros delitos recientes.

AFECTAMOS AL GRUPO DELINCUENCIAL “MAFIA GLEN” CON LA APREHENSIÓN DE ALIAS “BULMA” EN #GYE



Continuidad de las investigaciones y vigilancia

La salida de circulación de alias Bulma representa un respiro para la Martha de Roldós y sus alrededores. Según las autoridades, este individuo cumplía un rol activo dentro de la 'Mafia Glen', grupo responsable de delitos de alto impacto que afectan la convivencia ciudadana. Con esta detención, la Policía Nacional busca desarticular los brazos operativos de la organización, asegurando que los operativos se intensificarán en otros barrios conflictivos.

Las investigaciones en torno a esta red criminal continúan abiertas. Mientras tanto, la institución policial ha hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con información reservada, reafirmando su compromiso de devolver la tranquilidad a los puntos críticos de Guayaquil mediante acciones sostenidas y respuestas tácticas inmediatas.

