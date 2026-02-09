Capturan a alias Benítez, presunto extorsionador de Los Choneros en Vinces

Fue detenido cerca del Terminal Terrestre con un arma, drogas y evidencia que llevó a un allanamiento

Un operativo ejecutado en las inmediaciones del Terminal Terrestre de Vinces permitió la captura de un hombre identificado como alias Benítez.

Un operativo ejecutado en las inmediaciones del Terminal Terrestre de Vinces permitió la captura de un hombre identificado como alias Benítez, señalado como presunto integrante del grupo de delincuencia organizada Los Choneros y considerado uno de los principales extorsionadores del cantón. De acuerdo con reportes preliminares, la intervención fue realizada por unidades del Bloque de Seguridad durante una operación de reconocimiento ofensivo.

Durante el registro corporal inicial, los agentes encontraron en poder del detenido un arma de fuego y sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización. Posteriormente, con información levantada en el lugar, los uniformados allanaron un inmueble vinculado al sospechoso, donde se hallaron armas adicionales, municiones, sustancias ilícitas y una balanza digital, elementos que apuntarían a actividades de microtráfico y logística delictiva.

Perfil del detenido y contexto delictivo en la zona

Alias Benítez ha sido mencionado en reportes de seguridad como un objetivo de interés investigativo, presuntamente vinculado a hechos violentos, robos, extorsiones y expendio de drogas en sectores estratégicos de Vinces.

La zona ha sido escenario de operaciones recientes que han revelado la presencia activa de células de Los Choneros, una organización implicada en delitos como sicariato, secuestro y tráfico de drogas. En semanas previas, operativos similares en el mismo cantón derivaron en la captura de otros miembros vinculados a la estructura, lo que ha permitido a las autoridades identificar patrones de operación, armamento utilizado y redes de abastecimiento.

En algunos casos, se hallaron armas de alto calibre, uniformes militares falsos y equipos utilizados para camuflar actividades ilícitas, lo que evidencia la capacidad logística del grupo criminal en la provincia.

Vinces es uno de los puntos más conflictivos de Los Ríos en términos de violencia y presencia de organizaciones criminales. Informes recientes han vinculado a células de Los Choneros con asesinatos, extorsiones y disputas territoriales en la zona, lo que ha motivado un incremento en intervenciones militares y policiales en sectores urbanos y rurales del cantón

