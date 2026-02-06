Francia desmantela red de espionaje chino cerca de instalaciones militares

En la localidad de Camblanes-et-Meynac, en el suroeste de Francia, las autoridades detuvieron a dos ciudadanos chinos bajo sospecha de espionaje. La investigación reveló que habían instalado una antena parabólica de gran tamaño en una vivienda alquilada a través de Airbnb, lo que levantó sospechas inmediatas entre los vecinos.

Los residentes alertaron a las autoridades tras notar interrupciones en el servicio de Internet local y observar la instalación del dispositivo. La Fiscalía de París confirmó que los detenidos enfrentan cargos por “entrega de información a una potencia extranjera”, delito que puede ser sancionado con hasta 15 años de prisión.

Intercepción de datos militares

Las pesquisas apuntan a que la antena habría sido utilizada para interceptar comunicaciones sensibles de organismos de defensa franceses. Los sospechosos, presentados como ingenieros de una empresa de investigación y desarrollo en telecomunicaciones, habrían llegado a Francia con el objetivo de captar información estratégica.

Entre los datos que buscaban figuran transmisiones del sistema de internet satelital Starlink y comunicaciones militares. La Fiscalía indicó que otros dos individuos fueron arrestados por su presunta participación en la importación ilegal del equipo, aunque no se revelaron sus identidades ni nacionalidades.

Dos de los detenidos permanecen en prisión preventiva, mientras los otros dos están bajo supervisión judicial. La investigación continúa para determinar el alcance de la información interceptada y su posible transmisión hacia China.

Tensiones entre China y Francia

A inicios de enero, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que la Unión Europea deberá evaluar nuevas medidas comerciales frente a China si el gobierno de Xi Jinping no reduce el amplio superávit que mantiene con el bloque.

Tras su visita oficial a Beijing, Macron subrayó que el desequilibrio en el comercio bilateral resulta insostenible. Recordó que solo en 2024 el déficit de bienes para Francia superó los 54.000 millones de dólares, según cifras del Tesoro francés, lo que refuerza la urgencia de una respuesta coordinada desde Bruselas.

