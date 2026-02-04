Ecuador y Francia acuerdan cooperación para reforzar la formación diplomática

El acuerdo impulsa capacitación conjunta, intercambio académico y enseñanza de idiomas entre academias de ambos países

Firma de la Declaración de Intención entre las academias diplomáticas de Ecuador y Francia para cooperación académica.

Ecuador y Francia firmaron una Declaración de Intención para cooperar en educación y formación de diplomáticos, con el objetivo de fortalecer la capacitación de los funcionarios del servicio exterior de ambos países. El acuerdo fue suscrito el 3 de febrero de 2026 por representantes de las academias diplomáticas de las dos naciones.

El instrumento fue firmado, por Ecuador, por la embajadora Ana María Pesantes, en representación de la Academia Diplomática del Ecuador, mientras que por Francia lo hizo Didier Le Bret, director de la Academia Diplomática y Consular del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores.

La suscripción del documento se enmarca en una estrategia de cooperación académica bilateral orientada a mejorar las capacidades profesionales de los diplomáticos, a través de programas conjuntos, intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional.

Cooperación académica para diplomáticos de ambos países

La Declaración de Intención es el resultado de un proceso de negociación liderado por la Academia Diplomática del Ecuador junto con su contraparte francesa, en coordinación con la Embajada del Ecuador en Francia. Este trabajo previo permitió identificar áreas comunes de interés y establecer una hoja de ruta compartida.

Según el contenido del acuerdo, ambas partes manifestaron su interés en profundizar la cooperación bilateral en el ámbito académico y formativo, con énfasis en la formación continua de los funcionarios diplomáticos.

El documento establece un marco de cooperación que busca responder a los desafíos actuales de la diplomacia, mediante el fortalecimiento de conocimientos técnicos, capacidades lingüísticas y comprensión de contextos internacionales.

Intercambio de experiencias, idiomas y estudiantes

Entre los objetivos principales de la Declaración consta la promoción del intercambio de experiencias entre diplomáticos ecuatorianos y franceses, así como el impulso a la enseñanza de idiomas como herramienta clave para el ejercicio de la diplomacia.

El acuerdo también contempla fomentar el intercambio de estudiantes entre las academias diplomáticas, además del desarrollo de actividades académicas conjuntas que contribuyan a la formación integral de los futuros representantes del servicio exterior.

Estas acciones buscan generar espacios de aprendizaje compartido y fortalecer los vínculos institucionales entre Ecuador y Francia en materia de educación diplomática.

Reunión técnica para definir proyectos conjuntos

Tras la firma del instrumento, los equipos de las Academias Diplomáticas de Ecuador y Francia mantuvieron una reunión técnica para avanzar en la implementación del acuerdo.

Durante este encuentro se definieron las prioridades de cada parte, así como los proyectos e iniciativas conjuntas que permitirán aplicar de manera efectiva la Declaración de Intención.

Con esta cooperación, ambos países apuestan por una formación diplomática más sólida y articulada, alineada con los retos del escenario internacional y basada en el intercambio académico y profesional.

