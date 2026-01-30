Ecuador y Guayana Francesa refuerzan la lucha contra la minería ilegal: esto se sabe

La delegación arribó al país para cumplir una agenda de trabajo enfocada en la lucha contra la minería ilegal

Una delegación de la Guayana Francesa arribó a Ecuador para cumplir una agenda enfocada en la lucha contra la minería ilegal. La visita se desarrolló en el marco de los mecanismos de cooperación internacional entre ambos territorios.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador recibieron a la delegación francesa y coordinaron las actividades previstas. El objetivo principal del encuentro fue fortalecer las acciones conjuntas frente a la minería ilegal, a través del intercambio de experiencias operativas, técnicas y de control.

Durante la visita se instalaron mesas de trabajo orientadas a la coordinación interinstitucional. En estos espacios se analizaron las dinámicas actuales de la minería ilegal, las modalidades de operación de las redes delictivas y las respuestas implementadas por cada país para enfrentarla.

Uno de los ejes abordados fue el fortalecimiento de las capacidades estatales para el control y la persecución de este delito. Las delegaciones compartieron información sobre procedimientos de investigación, mecanismos de cooperación entre fuerzas armadas, policía y entidades civiles, así como experiencias en operativos en zonas de difícil acceso.

Como parte de la agenda, la delegación de la Guayana Francesa realizó una visita a la Brigada de Selva N.° 17 Pastaza, ubicada en Shell. En este espacio se desarrollaron tres ejes de cooperación frente a la actividad minera ilegal.

El primero, denominado eje represivo, se centró en la coordinación para el control territorial, la investigación y la persecución de las estructuras que operan en la minería ilegal, incluyendo aquellas con presencia transfronteriza.

El segundo eje correspondió al observatorio de la actividad minera. Este componente estuvo orientado al uso de herramientas técnicas y sistemas de monitoreo para identificar, registrar y analizar actividades ilícitas relacionadas con la extracción ilegal de minerales.

El tercer eje abordado fue el análisis de insumos contaminantes. En este ámbito se intercambiaron conocimientos sobre la detección, control y seguimiento del uso de sustancias químicas empleadas en la minería ilegal, así como los mecanismos para limitar su circulación en distintos sectores.

