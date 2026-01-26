Minería ilegal en vía a la costa: Clausuran maquinaria en el sector Casas Viejas

Operativos de control minero ejecutados en la vía a la costa resultaron en la inmovilización de maquinaria pesada que operaba sin permisos ambientales este sábado 24 de enero. La intervención, liderada por la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), se focalizó en el sector de Casas Viejas, una zona crítica por la expansión de concesiones extractivas.

Durante la inspección, los técnicos constataron que tres retroexcavadoras y un volquete realizaban labores de extracción sin la documentación habilitante. Ante la infracción flagrante al Código Orgánico del Ambiente, se procedió a la colocación de sellos de prohibición, paralizando inmediatamente la obra en el sitio.

Inconsistencias y trabas políticas

El sargento Fran Huilca, encargado del operativo por parte de la UPMA, reveló que la fiscalización en este tramo de Guayaquil enfrenta obstáculos que van más allá de lo técnico. Tras confirmar que la maquinaria no tenía "documentos habilitantes para realizar trabajos en este tipo de concesiones", el uniformado advirtió sobre la complejidad del escenario.

Maquinaria sin permisos en el sector de Casas Viejas.

"Es bastante preocupante esta situación porque demanda de un control minucioso... también existen temas políticos de por medio", declaró Huilca, exponiendo la tensión entre la regulación ambiental y los intereses que operan en los cerros de vía a la costa.

La maquinaria permanecerá inmovilizada hasta que los responsables regularicen los permisos de explotación. La Policía Nacional indicó que estos controles buscan mitigar los daños irreversibles en los cuerpos hídricos y el suelo de un sector que, además de ser minero, colinda con áreas de expansión urbana y reservas naturales.

