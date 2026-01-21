Noboa y Palantir evalúan IA contra minería ilegal, pesca ilícita y contrabando

El país explora ampliar la aplicación de IA en la cadena logística exportadora y en procesos vinculados al comercio exterior

Daniel Noboa mantuvo una reunión en el marco del Foro Económico Mundial en Davos con Alex Karp, SEO de Palantir.

Daniel Noboa mantuvo una reunión en el marco del Foro Económico Mundial en Davos con Alex Karp, director ejecutivo de la empresa tecnológica estadounidense Palantir. El encuentro tuvo como eje la evaluación de proyectos relacionados con el control de minería ilegal, pesca ilegal y otras áreas donde el país busca reforzar sus capacidades mediante el uso de inteligencia artificial.

De acuerdo con el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, Palantir ya opera en Ecuador desde mayo a través de un sistema implementado en el Servicio Nacional de Aduana. Esta herramienta automatiza el análisis de datos para identificar patrones de riesgo, redes de contrabando y posibles esquemas de defraudación tributaria, lo que —según el funcionario— ha permitido un incremento del 15 % en la recaudación aduanera. El Gobierno aspira a repetir este crecimiento en 202

Jaramillo también confirmó que Palantir abrirá una oficina en Ecuador, en un contexto donde la administración ecuatoriana busca ampliar el uso de tecnologías avanzadas hacia nuevos frentes, entre ellos el control de fraudes en préstamos del sector público, así como la vigilancia de actividades extractivas y pesqueras irregulares.

Ampliar la seguridad en operaciones portuarias

La Presidencia señaló que el país explora ampliar la aplicación de inteligencia artificial en la cadena logística exportadora y en procesos vinculados al comercio exterior, con la expectativa de mejorar trazabilidad, eficiencia y seguridad en operaciones portuarias. Asimismo, se analiza su potencial para atraer inversiones, generar empleo y fortalecer la formación de talento local en analítica de datos e inteligencia artificial.

Durante la jornada, Noboa también tenía previstos encuentros con varios líderes internacionales, incluidos los presidentes de Panamá e Israel, además de reuniones programadas para el jueves 22 de enero con el presidente del Banco Mundial, la directora de Europol y otras autoridades multilaterales.

Daniel Noboa sostuvo un encuentro con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La conversación giró en torno a la necesidad de fortalecer las capacidades de América Latina frente al crimen organizado transnacional y mejorar la seguridad ciudadana.

El BID ratificó su respaldo a Ecuador mediante una garantía de 250 millones de dólares, que permitirá fondear el fideicomiso Miti Miti con 500 millones y destinar recursos adicionales al sector energético. Este apoyo financiero busca apuntalar proyectos de infraestructura y dar estabilidad a un país que enfrenta presiones fiscales y sociales.

