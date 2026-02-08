Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

viceprefecta Mayra Diaz
Mayra Diaz, viceprefecta de Los Ríos, estaría bien.Cortesía

Gobernación de Los Ríos niega presunto ataque contra la viceprefecta Mayra Díaz

La Gobernación aclaró que el incidente dejó solo daños materiales en un vehículo rezagado de la caravana institucional

La Gobernación de Los Ríos desmintió este 8 de febrero de 2026 las versiones difundidas por el prefecto Johnny Terán sobre un supuesto atentado o intento de secuestro contra la viceprefecta Mayra Lorena Díaz Sandoya.

A través del Boletín 29, la entidad provincial aseguró que no existió ningún ataque armado ni intento de secuestro dirigido contra la autoridad ni contra su caravana oficial durante su agenda institucional.

La viceprefecta de la provincia de Los Ríos, Mayra Díaz.

Así fue el ataque armado a la viceprefecta de la provincia de Los Ríos, Mayra Díaz

Leer más

Según la información de la Gobernación, la viceprefecta cumplió actividades el viernes 6 de febrero en el cantón Palenque, donde participó en un evento de entrega de plantas de cacao a pequeños y medianos productores. Tras finalizar la jornada, "se retiró del lugar con normalidad y sin que se registraran incidentes que comprometieran su seguridad" o la de su equipo de trabajo.

RELACIONADAS

El informe detalla que alrededor de las 16:30 una camioneta de alquiler contratada para el traslado de funcionarios quedó rezagada de la caravana institucional en la vía Jauneche–Mocache al no poder mantener la velocidad del convoy principal. Las autoridades aclararon que dicho vehículo no transportaba a la viceprefecta ni formaba parte de su esquema de seguridad directa.

De acuerdo con el parte del jefe de seguridad, el hecho ocasionó únicamente daños materiales en la camioneta rezagada y no dejó personas heridas ni afectadas.

La Gobernación rechazó la difusión de información inexacta que, según señaló, genera alarma innecesaria y confusión en la ciudadanía, e instó a la población y a los medios de comunicación a verificar los datos a través de canales oficiales. 

RELACIONADAS

Una versión difundida por el prefecto

Quien difundió la información sobre el atentado el prefecto Johnny Terán. De acuerdo con él, la vicepredenta Mayra Díaz fue atacada mientras regresaba de participar en un evento con agricultores en Palenque.

La viceprefecta Díaz y su equipo fue atacado con armas de alto calibre mientras se dirigía hacia Quevedo. Sin embargo, Terán indicó que la rápida reacción evitó daños personales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Las Últimas Noticias

  1. Gobernación de Los Ríos niega presunto ataque contra la viceprefecta Mayra Díaz

  2. Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

  3. Hombre fue asesinado a pedradas en La Libertad: se investiga quién era la víctima

  4. Mario Godoy contradice al juez Serrano y demuestra que gestionó pedido de seguridad

  5. Super Bowl 2026 EN VIVO vía Disney+: enlace oficial para seguir el partido online

LO MÁS VISTO

  1. Resultado Barcelona vs Inter: marcador final y resumen del “Partido de la Historia”

  2. Bad Bunny en el Super Bowl 2026: a qué hora verlo en Ecuador y dónde lo transmiten

  3. Pabel Muñoz sobre alto cobro de la tasa de basura: "En algunos casos no es un error"

  4. ¿Ya despidió Mario Godoy a Stalin Raza?

  5. Barcelona SC vs Inter Miami: hora, alineaciones y cómo ver el Partido de la Historia

Te recomendamos