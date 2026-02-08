Gobernación de Los Ríos niega presunto ataque contra la viceprefecta Mayra Díaz

La Gobernación aclaró que el incidente dejó solo daños materiales en un vehículo rezagado de la caravana institucional

La Gobernación de Los Ríos desmintió este 8 de febrero de 2026 las versiones difundidas por el prefecto Johnny Terán sobre un supuesto atentado o intento de secuestro contra la viceprefecta Mayra Lorena Díaz Sandoya.

A través del Boletín 29, la entidad provincial aseguró que no existió ningún ataque armado ni intento de secuestro dirigido contra la autoridad ni contra su caravana oficial durante su agenda institucional.

Según la información de la Gobernación, la viceprefecta cumplió actividades el viernes 6 de febrero en el cantón Palenque, donde participó en un evento de entrega de plantas de cacao a pequeños y medianos productores. Tras finalizar la jornada, "se retiró del lugar con normalidad y sin que se registraran incidentes que comprometieran su seguridad" o la de su equipo de trabajo.

El informe detalla que alrededor de las 16:30 una camioneta de alquiler contratada para el traslado de funcionarios quedó rezagada de la caravana institucional en la vía Jauneche–Mocache al no poder mantener la velocidad del convoy principal. Las autoridades aclararon que dicho vehículo no transportaba a la viceprefecta ni formaba parte de su esquema de seguridad directa.

De acuerdo con el parte del jefe de seguridad, el hecho ocasionó únicamente daños materiales en la camioneta rezagada y no dejó personas heridas ni afectadas.

La Gobernación rechazó la difusión de información inexacta que, según señaló, genera alarma innecesaria y confusión en la ciudadanía, e instó a la población y a los medios de comunicación a verificar los datos a través de canales oficiales.

Una versión difundida por el prefecto

Quien difundió la información sobre el atentado el prefecto Johnny Terán. De acuerdo con él, la vicepredenta Mayra Díaz fue atacada mientras regresaba de participar en un evento con agricultores en Palenque.

La viceprefecta Díaz y su equipo fue atacado con armas de alto calibre mientras se dirigía hacia Quevedo. Sin embargo, Terán indicó que la rápida reacción evitó daños personales.

