PLAN SALUD
Trabajos Oswaldo Guayasamín
En el redondel de Las Bañistas, en Cumbayá, se realizó el tendido de carpeta asfáltica en ambos carriles.Foto: cortesía / Epmmop

38 días de cierres parciales en Cumbayá por trabajos en la Oswaldo Guayasamín

La avenida Oswaldo Guayasamín o Interoceánica entra en una nueva fase de rehabilitación

Desde este lunes 23 de febrero de 2026, la avenida Oswaldo Guayasamín o Interoceánica entra en una nueva fase de rehabilitación y, con ello, llegan cierres parciales que se extenderán por cerca de 40 días.

El tramo intervenido va desde el redondel de Las Bañistas hasta la avenida Pampite, uno de los puntos más transitados por quienes viven en el valle de Tumbaco y trabajan en la capital. Los trabajos se realizarán en jornada extendida, incluidos fines de semana y feriados, con la promesa de cumplir el cronograma.

Cierres por etapas

El plan contempla dividir la obra en dos tramos para evitar un bloqueo total, aunque el impacto en el tráfico será inevitable.

En el tramo 1, del 23 de febrero al 14 de marzo, se cerrará la calzada en sentido Cumbayá–Quito, a la altura de la Plaza Cumbayá. Los conductores deberán desviarse por las calles Diego de Robles y la avenida Pampite.

Luego, en el tramo 2, del 15 de marzo al 4 de abril, el cierre se trasladará a la calzada en sentido Quito–Cumbayá. En ese periodo, la ruta alterna arrancará en la avenida de Los Conquistadores y continuará por Del Establo, Juan León Mera, Aurora Estrada y General Eloy Alfaro, detalló el Municipio.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que desplegará personal para gestionar la circulación y reducir los embotellamientos, especialmente en horas pico.

Obras que ya están en marcha

Los trabajos se suman a los que se iniciaron el 18 de febrero en la calzada sentido Quito–Cumbayá, dentro de la misma av. Oswaldo Guayasamín. Esa intervención, que abarca desde el redondel de Las Bañistas hasta la avenida María Angélica Idrovo (sector Los Tótems), está prevista hasta el 18 de marzo.

De acuerdo con las autoridades, la rehabilitación de la avenida forma parte de un proyecto mayor que contempla 11 kilómetros de mejoras viales para conectar Pifo, Puembo, Tumbaco y Cumbayá.

