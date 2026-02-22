Ciclovía en Quito: preocupación por retiro de bolardos en la av. Colón

Según la Epmmop, se implementará la señalización horizontal en ese tramo de la ciclovía

Los bolardos son elementos diseñados para separar físicamente el carril ciclista del tráfico vehicular.

Tras el retiro de los bolardos de la ciclovía ubicada en la avenida Colón, en el norte de Quito, ciclistas advierten sobre los peligros que enfrentan quienes usan ese espacio.

Te invitamos a leer: 38 días de cierres parciales en Cumbayá por trabajos en la Oswaldo Guayasamín

“Todos los autos invadiendo la ciclovía haciendo tres carriles. Imposible circular con la bicicleta. Un peligro total”, denunció José Escobar en su cuenta de X.

Investigan presunta estafa en Quito: un mismo auto fue vendido a decenas de personas Leer más

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) explicó el 16 de febrero de 2026 que el retiro es un paso previo a la implementación de señalización horizontal con pintura termoplástica.

La entidad aseguró que, una vez concluidos los trabajos, los bolardos (elementos diseñados para separar físicamente el carril ciclista del tráfico vehicular) serán reinstalados, aunque no precisó cuánto tiempo durará la intervención.

Cuestionamientos de ciclistas

Colectivos de ciclistas cuestionan la medida. Carlos Caluqui, integrante de la Mesa de Movilidad Activa, recordó que la ciclovía fue entregada en abril de 2025 y que la señalización debía estar completa. Según dice, consultó con Epmmop y se justificó el retiro de los bolardos para colocar la pintura correcta.

“¿Cómo terminan una obra sin aplicar pintura termoplástica?”, pregunta. Añade que, diez meses después de la entrega, se quitan los implementos dejando la vía expuesta por aproximadamente dos meses, que durará la obra con el contratista.

¿Por qué retiraron los bolardos de la ciclovia de la Av. Colón? Todos los autos invadiendo la ciclovia haciendo tres carriles. Imposible circular con la bicicleta. Un peligro total. ¡Hasta cuando! @quitoenbici @AMT_Quito @MunicipioQuito @ObrasQuito pic.twitter.com/CF6klnuodC — Janus Escobar (@JoseJanus) February 21, 2026

Caluqui también alertó sobre los riesgos que enfrentan los ciclistas en la avenida Colón, una de las más conflictivas de la ciudad, donde buses y vehículos invaden la ciclovía. Incluso reportó que ya ocurrió un siniestro entre un automóvil y un ciclista.

Ante esta situación, anunció que este 23 de febrero presentará un oficio a la Fiscalía para dejar constancia de lo que considera un mal manejo de recursos y una amenaza a la seguridad vial.

“La vida de los ciclistas no es un juego”, enfatizó, exigiendo mayor control y responsabilidad en la gestión de la infraestructura destinada a movilidad activa.

🟨#SeñalizaciónVial | Como paso previo a la implementación de señalización horizontal, con pintura termoplástica retiramos de manera temporal los bolardos de la ciclovía en la #AvColón, entre av. Reina Victoria y av. 10 de Agosto.



Una vez finalizada la intervención repondremos… pic.twitter.com/0vMFtVU7ps — Obras Quito (@ObrasQuito) February 19, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!