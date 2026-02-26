Volcamiento en la Panamericana Norte deja un fallecido y ocho heridos

Hace dos días ocurrió un siniestro de tránsito en la misma vía

Un camión mediano quedó volcado y encunetado sobre la vía.

La mañana de este 26 de febrero de 2026, un nuevo siniestro de tránsito ocurrió en la Panamericana Norte, a la altura del sector de Oyacoto, norte de Quito. La emergencia dejó una persona fallecida y al menos ocho heridos.

Te invitamos a leer: Desvíos por congestión en la av. Oswaldo Guayasamín debido a trabajos en la vía

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudieron al sitio para atender la emergencia. Los paramédicos brindaron asistencia prehospitalaria a ocho personas afectadas, quienes posteriormente fueron estabilizadas en el lugar.

Seis afectados por inhalación de monóxido de carbono en el norte de Quito Leer más

Pese a los esfuerzos de los equipos de socorro, se confirmó el fallecimiento de una persona producto del impacto.

Vehículos involucrados

Imágenes difundidas en la cuenta de X del CBQ muestran un camión mediano volcado y encunetado sobre la vía, mientras que a pocos metros se observa un bus de transporte público detenido a un costado de la carretera.

Las circunstancias exactas del siniestro aún no han sido detalladas por las autoridades.

La vía permanece parcialmente habilitada en sentido Quito–Guayllabamba, lo que ha generado congestión vehicular en la zona durante la mañana.

🚒 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Panamericana Norte, sector Oyacoto.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a ocho personas afectadas.



🖤 Lamentablemente se registra un fallecido.



🚧 La vía se encuentra parcialmente… pic.twitter.com/Q9OFZwdtf4 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) February 26, 2026

Antecedente reciente

El hecho ocurre apenas dos días después de otro siniestro registrado en la misma vía. En esa ocasión, dos vehículos colisionaron y tres personas resultaron heridas, quienes también recibieron atención prehospitalaria.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y acatar las normas de tránsito para evitar nuevas tragedias en la vía.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!