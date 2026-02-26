Desvíos por congestión en la av. Oswaldo Guayasamín debido a trabajos en la vía

La intervención se realiza desde el redondel de Las Bañistas hasta la av. Pampite, en Cumbayá

Maquinaria pesada se ubicó en el carril central en la zona del redondel de Las Bañistas.

Este 26 de febrero de 2026 continúan los trabajos de rehabilitación en la avenida Oswaldo Guayasamín, en el tramo entre el redondel de Las Bañistas y la avenida Pampite, en el sector de Cumbayá.

La intervención forma parte del plan de mejoramiento vial, cuyo objetivo es optimizar la movilidad hacia los valles orientales y mejorar la calidad de vida de residentes, trabajadores y visitantes de esta zona estratégica de la capital.

Sin embargo, pese a que los trabajos se ejecutan en jornada extendida, incluidos fines de semana y feriados, y cuentan con un operativo de movilidad, la obra ha generado fuerte congestión vehicular, especialmente en horas pico.

Quejas por falta de control en el redondel

Conductores y peatones han expresado su malestar en redes sociales. Pedro Donoso, a través de su cuenta en X, aseguró que el tráfico en el redondel de Las Bañistas es “terrible” y cuestionó la ausencia de personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en el punto más conflictivo.

“No se respeta el paso peatonal y no hay ni un solo agente de @AMT_Quito. Los únicos están a tres cuadras más abajo, charlando. Toda la intervención en Cumbayá es una pesadilla, sobre todo para peatones”, escribió.

Intervención por tramos y rutas alternas

De acuerdo con el cronograma oficial, los trabajos se ejecutarán en un plazo de 38 días y el cierre de la vía se aplicará por tramos y por calzadas para reducir el impacto en la movilidad.

Tramo 1: sentido Cumbayá – Quito

Del 23 de febrero al 14 de marzo

Ubicación: desde el sector del C.C. Plaza Cumbayá hasta la avenida Pampite

Vías alternas: María Angélica Idrovo y avenida Pampite

Tramo 2: sentido Quito – Cumbayá

Del 15 de marzo al 4 de abril

Ruta alterna: avenida de Los Conquistadores, Del Establo, Juan León Mera, Aurora Estrada y General Eloy Alfaro

Durante todo el proceso, la Agencia Metropolitana de Tránsito mantendrá personal en el sector para gestionar la circulación vehicular y brindar apoyo tanto a conductores como a peatones.

Informó que la nueva intervención de la #AvOswaldoGuayasamín - #AvInteroceanica va desde el redondel de Las Bañistas hasta la av. Pampite, en Cumbayá.



Mencionó que trabajamos por carriles, se manteniene habilitado el sentido Cumbayá - Quito, mientras intervenimos en el… pic.twitter.com/5P3OSL1hkl — Obras Quito (@ObrasQuito) February 25, 2026

La avenida Oswaldo Guayasamín, también conocida como Interoceánica, es una de las principales arterias que conecta a Quito con Cumbayá y otros sectores del valle de Tumbaco, por lo que cualquier restricción genera efectos inmediatos en el flujo vehicular. La recomendación a los conductores es anticipar sus traslados.

