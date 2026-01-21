Ricardo Patiño respalda la reelección de Pabel Muñoz pese a diferencias en RC

Ricardo Patiño expresó su apoyo personal a la reelección del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, destacando su gestión

Durante su intervención este miércoles 21 de enero en A Primera Hora, el ex canciller Ricardo Patiño subrayó que cada provincia debe sostener un debate interno para definir a sus mejores candidatos. Según explicó, la selección no puede basarse únicamente en popularidad, sino en principios como lealtad, valentía, capacidad y presencia pública. “Si no eres conocido, es más difícil que puedas ser candidato”, puntualizó.

Patiño defendió los procesos de democracia interna que la Revolución Ciudadana ha impulsado, calificándolos como inéditos en el país. Recordó que la reciente elección de la directiva nacional fue un ejercicio extraordinario de participación, y adelantó que ese mismo modelo se replicará en la definición de candidaturas.

El respaldo a Pabel Muñoz

Consultado sobre la intención de reelección del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, Patiño fue claro: “Yo personalmente creo que hay una muy buena valoración de la gestión del alcalde Pabel Muñoz”. Añadió que, si tuviera que votar, lo haría por él, aunque recalcó que la decisión final corresponde tanto a la militancia como a la ciudadanía.

Este respaldo contrasta con la postura de Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, quien ha manifestado que no apoyaría la reelección de Muñoz. Patiño relativizó la diferencia, señalando que dentro del movimiento es natural que existan opiniones diversas. “Estamos en un partido político en donde todos podemos tener opiniones distintas”, dijo, dejando abierta la discusión sobre la candidatura en Quito.

Alianzas políticas y proyección electoral

El ex canciller también se refirió a las alianzas que RC mantiene y podría consolidar de cara a los próximos comicios. Destacó la relación con el movimiento Reto, con el que han trabajado de manera cohesionada y disciplinada. Para Patiño, esa alianza debería continuar, aunque no descartó explorar otras opciones en el futuro.

Sobre la prefectura del Guayas, aclaró que aún no se han definido nombres, pero aseguró que RC tendrá candidato. “Con toda seguridad tendremos candidato”, enfatizó, aunque insistió en que las decisiones deben madurarse con prudencia y participación interna.

