Sergio Peña enfrenta críticas por ataques sexistas a mujeres profesionales en X

Al inicio de este período, en mayo 2014, el asambleísta Sergio Peña fue mocionado por ADN para integrar el Consejo de Administración Legislativa y el Comité de Ética.

Sergio Peña ―quien llegó a la Asamblea Nacional con el auspicio de la Revolución Ciudadana, el 14 de mayo del 2025 y fue expulsado el 29 de ese mes― fue criticado en redes sociales. En X emitió comentarios considerados estigmatizantes y ofensivos contra mujeres profesionales, en particular abogadas, a quienes descalificó hablando de su apariencia física y su capacidad intelectual.

El jueves 29 de enero del 2026, a Mónica Luzarraga, abogada que criticó la respuesta de la prefecta Marcela Aguiñaga a Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, Peña le contestó en X: "Ay gordita, Marcela siempre fue la elegida. Pero tú no estás preparada para esta conversación, a menos que tenga una hamburguesa doble me medio. Mejor vaya a seguir comiendo salchipapas".

Otra abogada, María del Mar Gallegos, comentó al respecto: "Siempre hay una vara más alta para medir a las mujeres. Si destacas, cuestionan cómo llegaste. Si opinas, atacan tu cuerpo. Si lideras, atacan tu vida privada. No es opinión. No es debate. Es miedo a ver a mujeres con voz, poder y criterio propio. Contigo Mónica".

La abogada María Dolores Miño, catedrática y directora del Observatorio de Derechos Y Justicia, reaccionó: "Como país deberíamos repudiar a cualquier funcionario que se refiera en estos términos a una mujer. El ejercicio de la política y el debate público están en el suelo por causa de estos asambleístas chabacanos y burdos, que en su desesperación. frente al ya insostenible hartazgo de la gente, recurren a este tipo de exabruptos".

¿Cuáles son las reacciones de Sergio Peña en X?

Por eso, María Dolores Miño también fue atacada. El legislador Sergio Peña le respondió: ¿Muy solidaria? Entonces, págale el gym. Y tú ponte a estudiar, a ver si quedas en PENÚLTIMO LUGAR en el próximo concurso".

En referencia a su participación hace ocho años en el concurso para ser juez o jueza de la Corte Constitucional. María Dolores Miño tiene una importante trayectoria académica y como abogada de los tribunales. Sus opiniones en redes sociales como X así como en medios de comunicación, son valoradas por sus argumentos sólidos.

Estimados @FabianFabara, @_AlfredoCuadros, @DamianLarcoG@MagalyRuizCajas:

En este informe, recogimos los casos del Juez Serrano y la ex Directora Samantha Lozada, así como de otra Directora Provincial que sufrió iguales tratos y amenazas. Asimismo, se menciona la situación… https://t.co/XQNsDhqKFP — Lolo Miño⚖️ (@LoloMino) January 26, 2026

Otro ataque de Peña a su antiguo movimiento

Asimismo Peña, como en otras ocasiones, intentó burlarse del movimiento Revolución Ciudadana, por el que está en la Asamblea. Quiso ironizar con el caso de Santiago Díaz, otro de sus exmilitantes, procesado por la violación a una niña, que aseguró que trasladó dinero desde Venezuela, por orden de Rafael Correa. Así, dijo que "Díaz 'violó' a la RC". Eso sin tomar en cuenta las implicaciones de usar esa palabra, en medio del dolor de una familia y de una menor de edad.

Peña se alineó al oficialista ADN sin que haya pasado ni un mes de la posesión de esta legislatura. Y abrió un nuevo debate en torno a la forma en que la RC elige a las figuras que postula para cargos públicos. En su caso se dijo que Andrés Arauz había propuesto su nombre por la cantidad de seguidores que tenía en TikTok. El tema no ha sido confirmado.

