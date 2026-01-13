Expreso
Horóscopo del 30 de diciembre de 2025
Horóscopo del 13 de enero de 2026

Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros 13 de enero de 2026

Hoy sientes que conectas con alguien tanto en lo emocional como en lo físico.

  • Redacción Expresiones

Este martes 13 no llega para desordenar, sino para invitarte a mirar con atención lo que vienes postergando. El 13 de enero de 2026 propone conversaciones pendientes, ajustes financieros y decisiones que, aunque pequeñas, pueden marcar el ritmo de los próximos días. Los astros señalan un momento ideal para ordenar emociones, poner límites claros y avanzar con más conciencia en el trabajo y en las relaciones personales.

Aries

Hoy es un buen día para pensar en el futuro junto a tu pareja y alinear expectativas. Un ingreso que esperabas se retrasa, por lo que conviene manejar con cautela el dinero. En lo profesional, el panorama se mantiene estable. El ánimo bajo puede estar relacionado con el clima; date permiso para bajar la velocidad.

Tauro

Un encuentro inesperado despierta una conexión inmediata. Un compromiso familiar genera un gasto no planificado, pero se abren posibilidades de mejora salarial. Presta atención a molestias abdominales y evita excesos.

Géminis

Las oportunidades para fortalecer tu vida sentimental se multiplican. En lo económico, conviene ser prudente y revisar gastos. En el trabajo, es un buen momento para hablar de proyectos e ideas. Cuida tu vista y evita ambientes cargados.

Cáncer

Resolver diferencias con tu pareja te dará tranquilidad emocional. Hay movimiento constante de dinero: gastos e ingresos se equilibran. En el trabajo, podrían surgir tensiones con personas a tu cargo. Escucha a tu cuerpo y activa la circulación con ejercicio.

Leo

Hoy sientes que conectas con alguien tanto en lo emocional como en lo físico. Antes de tomar decisiones financieras, busca asesoría. Un cambio laboral se perfila como positivo. La seguridad personal te acompaña durante la jornada.

Virgo

La rutina pesa en el plano sentimental y te invita a replantear dinámicas. Económicamente te mantienes estable. El trabajo demanda más energía de la prevista. Descansar no es opcional: escucha las señales del cuerpo.

Horóscopo
Horóscopo de enero en 2026Miguel Rodríguez//EXPRESO
Libra

Aceptar que tu pareja piense distinto evita conflictos innecesarios. Antes de comprar, compara opciones y precios. En lo laboral, deberás adaptarte a nuevas herramientas digitales. Tu fuerza de voluntad se refleja en un buen estado físico.

Escorpio

La posibilidad de una aventura aparece y dependerá de ti decidir. Una oferta económica resulta atractiva, pero requiere análisis. El trabajo se mantiene sin grandes cambios. No sigas postergando revisiones de salud.

Sagitario

Las relaciones afectivas avanzan hacia un terreno más estable. Un gasto planeado deberá esperar. En el trabajo, una actitud estratégica mejora tu imagen frente a superiores. El cansancio acumulado pide descanso.

Capricornio

Valorar los detalles fortalece la relación de pareja. Un pago olvidado reaparece y exige atención. En lo laboral, los cambios no resultan negativos. Una molestia física menor no debería preocuparte.

Acuario

La relación sentimental se consolida paso a paso. Es momento de revisar cuentas y controlar gastos con tarjeta. Una propuesta laboral nueva te saca de la zona de confort. Cuida especialmente la piel.

Piscis

No te desalientes en el amor; insistir con claridad puede dar resultados. En lo económico, actúa con mayor cautela. La jornada laboral se presenta favorable. Dormir poco comienza a pasar factura.

