¿Quién es el actor de High School Musical acusado en Texas y qué cargos enfrenta?

Conozca los detalles de su arresto, su mugshot y las acusaciones de abuso por parte de sus ex parejas

Las autoridades del Condado de Victoria en Texas publicaron la foto de prisión de Matt Prokop. La imagen muestra al ex actor con una mirada de preocupación, lejos de la sonrisa que caracterizó sus años en pantalla. Prokop enfrenta cargos por posesión de material de pornografía infantil y resistencia al arresto. El arresto más reciente ocurrió el 9 de enero de 2026, y el actor permanece bajo custodia sin fianza.

La carrera actoral de Matt Prokop en disney y Más

Matthew Ray Prokop, nacido el 29 de julio de 1990, es un actor estadounidense que inició su carrera con una aparición breve en "Hannah Montana" en 2007. Su primer papel destacado fue como Jimmie "The Rocket Man" Zara en la película "High School Musical 3: Senior Year" (2008). Consolidó su presencia en Disney con el papel principal de Josh Rosen en la película original del canal "Geek Charming" (2011). Su filmografía también incluye "Furry Vengeance" (2010) y un episodio de "Modern Family" en 2012. Su última aparición actoral fue en la película "April Apocalypse" en 2013.

Detalles del arresto y cargos actuales

La arresto de Prokop el 24 de diciembre de 2025 se produjo tras una presunta violación de los términos de su libertad bajo fianza. Esos cargos anteriores, presentados en mayo de 2024, se relacionan con una acusación de agresión con un arma contra su novia en ese momento. La policía reportó que la víctima afirmó que Prokop la empujó y golpeó su cabeza contra un objeto. Los cargos actuales, que incluyen posesión de pornografía infantil y violación de fianza, resultaron en su detención sin derecho a fianza en enero de 2026.

Historial de acusaciones y orden de restricción con Sarah hyland

Este incidente forma parte de un historial legal extenso. La salida de Prokop de la industria del entretenimiento coincidió con las acusaciones públicas de su ex novia y coestrella, Sarah Hyland. En agosto de 2014, Hyland solicitó una orden de restricción temporal contra Prokop por abuso físico y verbal durante su relación de cuatro años. Los documentos judiciales detallaron episodios de violencia, incluyendo que Prokop la golpeó contra un vehículo y la estranguló. Una orden permanente se emitió en octubre de ese mismo año.

Declaraciones de otra Ex pareja sobre abuso

Tras el arresto reciente, otra ex pareja de Prokop, identificada como Lucy, se pronunció. En una declaración a Page Six, Lucy afirmó que sufrió "años de abuso" por parte del actor. "Los efectos todavía son muy reales y continúan con un impacto en mi vida", declaró. Lucy se identificó como la víctima presunta en los cargos actuales. La mujer explicó que, debido a su juventud en ese momento, no comprendió la gravedad total de la situación.

El impacto del trauma en Sarah Hyland

Hyland también habló sobre el trauma duradero tras el arresto de Prokop en 2024. La actriz dijo a Variety que la experiencia la "disparó" emocionalmente. Hyland describió una lucha continua con el TEPT y dudas que la llevaron a cuestionar si alguna vez se "sanará por completo". La actriz también reveló que, tras su separación, Prokop amenazó con matar a su perro y quemar su casa.

El caso presenta un final oscuro para una carrera que alguna vez prometió el brillo de Hollywood, ahora sustituido por el procedimiento frío de la justicia penal. Prokop enfrenta un futuro legal complejo, con cargos severos que podrían resultar en una condena penal sustancial.

