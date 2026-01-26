BTS en concierto gratuito en vivo: cómo seguirlo desde Ecuador paso a paso

BTS ofrecerá un concierto gratuito en vivo el 21 de marzo. Descubre cómo seguirlo desde Ecuador

El fenómeno global del K-Pop regresa a los escenarios con un evento sin precedentes. BTS, compuesto por Jin, RM, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook, presentará un concierto gratuito el 21 de marzo de 2026, que podrá seguirse en todo el mundo gracias a plataformas de transmisión en línea. Los fans en Ecuador ya pueden prepararse para vivir este espectáculo desde cualquier lugar.

El lugar elegido para este show no es un estadio común. La Plaza Gwanghwamun de Seúl, rodeada de palacios y monumentos históricos, se transformará en el escenario principal del BTS 2026 Comeback Show. HYBE consiguió permisos especiales del Comité de Patrimonio Cultural para garantizar que el concierto respete la riqueza histórica del lugar mientras ofrece un espectáculo visual y musical único.

Cómo seguir el concierto gratuito de BTS desde Ecuador

Aunque solo 20.000 personas podrán asistir en persona, seleccionadas por sorteo a través de la plataforma Weverse, la transmisión global asegura que ningún fan quede afuera.

Plataformas oficiales:

YouTube: transmisión en vivo y en alta definición, totalmente gratuita.

Weverse Live: streaming oficial de BTS, disponible para todos los fans del ARMY.

Al igual que con su histórico concierto en Busan en 2022, no se cobrará ningún costo por acceder al evento, permitiendo que seguidores de Latinoamérica, incluyendo Ecuador, disfruten del espectáculo sin complicaciones.

Horario en Ecuador

Debido a la diferencia horaria con Corea del Sur, los fans ecuatorianos deberán ajustar sus relojes. El concierto ocurrirá en la madrugada o mañana del 21 de marzo, dependiendo del horario exacto que se anuncie. En términos generales, se debe restar 14 horas al horario coreano para sincronizar la transmisión.

Qué esperar del BTS 2026 Comeback Show

El regreso de BTS combina música, cultura y tradición. El nombre del álbum y referencias al Arirang sugieren que el grupo explorará sus raíces coreanas, integrando la identidad nacional con el estilo moderno del K-Pop. Este mensaje de unidad y orgullo cultural ha sido un elemento constante de la banda, consolidando su conexión con el público a nivel global.

