Marcha Quito 8M
Con disfraces y carteles llegaron las manifestantes a la marcha del 8M en Quito.Foto: franklin jácome

Multitudinaria marcha por el 8M llegó al Centro de Quito exigiendo justicia

La marcha por el 8M transcurrió de forma pacífica en Quito

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una multitudinaria marcha de mujeres y colectivos sociales recorrió este 8 de marzo de 2026 las calles de Quito hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de Quito, donde se leyó un manifiesto en defensa de los derechos de las mujeres.

La movilización partió pasadas las 10:00 desde el Parque El Ejido, ubicado entre las avenidas Patria y Amazonas. Desde allí avanzó por la avenida 12 de Octubre, en medio de consignas y pancartas que denunciaban la violencia de género y exigían garantías para los derechos de las mujeres.

Uno de los momentos simbólicos de la jornada ocurrió frente a la Fiscalía General del Estado, donde las manifestantes realizaron una parada para recordar a las víctimas de femicidio y exigir justicia en los casos que, según denunciaron, continúan en la impunidad.

La marcha continuó por la avenida Gran Colombia rumbo al Centro Histórico. Durante el trayecto, las participantes corearon consignas contra la violencia estructural y cuestionaron las políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa.

Dolores Nazate, una de las participantes, señaló que la movilización de este año tiene un carácter especial. “La marcha de este año es crucial porque tenemos un gobierno con tintes autoritarios, con leyes que ponen en riesgo a los GAD y también al ambiente con la reforma minera. Es una forma de mostrar que estamos organizadas y dispuestas a luchar por nuestros derechos”, afirmó. 

También recordó que al inicio de la jornada se realizó un acto en la Fiscalía “como muestra del rechazo a la impunidad en casos de femicidio, porque muchos procesos judiciales no han tenido respuesta”.

Marcha Quito 8M
La marcha del 8M salió desde el parque El Ejido hacia la plaza de Santo Domingo.Foto: Franklin Jácome

El trayecto ocurrió de forma pacífica 

Por su parte, María Cantos, representante en Pichincha de la Asociación de Mujeres Juristas de Santo Domingo de los Tsáchilas, explicó que su participación responde a la preocupación por la situación de los derechos de las mujeres en el sistema judicial. 

“Estamos preocupadas por la vulneración de derechos de las mujeres en varios ámbitos de la justicia. Como profesionales sentimos la necesidad de alzar la voz junto al pueblo, porque vemos que no hay suficiente protección del Estado”, manifestó.

El ingreso de las manifestantes a la Plaza de Santo Domingo se produjo sin altercados con la Policía. En el lugar, cientos de mujeres se congregaron para escuchar la lectura del manifiesto final, mientras efectivos policiales se mantenían en los alrededores resguardando el orden público.

Marcha Quito 8M
La marcha por el 8M en Quito avanzó por la av. 12 de Octubre.Foto: Franklin Jácome

La jornada concluyó con consignas colectivas y actos simbólicos que reafirmaron la demanda de justicia, igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres

