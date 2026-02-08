Asesinato de adolescente en Los Vergeles genera miedo y oraciones contra la violencia

El sicario atacó a la víctima cuando caminaba por este sector del norte de Guayaquil

En el lugar del crimen aún permanecía la sábana con la que se cubrió el cadáver.

Un adolescente de 16 años fue asesinado este sábado 7 de febrero en la segunda etapa de la ciudadela Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. Recibió un disparo en la cabeza.

Según información preliminar, el joven caminaba por una de las calles del sector cuando fue atacado por un sujeto, quien le disparó y lo mató de manera inmediata.

El cuerpo quedó tendido sobre la vereda de una vivienda y fue cubierto con una sábana. Hasta la mañana de este domingo 8 de febrero, la tela aún permanecía en el lugar.

Inseguridad Urdesa: Esto pasó con los hombres armados que amenazaban en motocicleta Leer más

Durante las pericias, agentes policiales encontraron un indicio balístico calibre 3.80 cerca del cuerpo, además de varios sobres con sustancias sujetas a fiscalización.

Piden que cese la violencia

Con este hecho violento, el distrito Pascuales, una de las 12 jurisdicciones de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), registra 28 crímenes en lo que va del año.

La mañana de este domingo, miembros de una iglesia cristiana del sector realizaron una jornada de oración, pidiendo a Dios por la seguridad de la zona y por el descanso del alma del menor de edad.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!