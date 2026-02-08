Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

asesinato en Los Vergeles
En el lugar del crimen aún permanecía la sábana con la que se cubrió el cadáver.JOFFRE FLORES

Asesinato de adolescente en Los Vergeles genera miedo y oraciones contra la violencia

El sicario atacó a la víctima cuando caminaba por este sector del norte de Guayaquil

Un adolescente de 16 años fue asesinado este sábado 7 de febrero en la segunda etapa de la ciudadela Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. Recibió un disparo en la cabeza.

RELACIONADAS

Según información preliminar, el joven caminaba por una de las calles del sector cuando fue atacado por un sujeto, quien le disparó y lo mató de manera inmediata.

El cuerpo quedó tendido sobre la vereda de una vivienda y fue cubierto con una sábana. Hasta la mañana de este domingo 8 de febrero, la tela aún permanecía en el lugar.

detenidos por Segura en Miraflores

Inseguridad Urdesa: Esto pasó con los hombres armados que amenazaban en motocicleta

Leer más

Durante las pericias, agentes policiales encontraron un indicio balístico calibre 3.80 cerca del cuerpo, además de varios sobres con sustancias sujetas a fiscalización.

Piden que cese la violencia

Con este hecho violento, el distrito Pascuales, una de las 12 jurisdicciones de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), registra 28 crímenes en lo que va del año.

La mañana de este domingo, miembros de una iglesia cristiana del sector realizaron una jornada de oración, pidiendo a Dios por la seguridad de la zona y por el descanso del alma del menor de edad.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Gobernación de Los Ríos niega presunto ataque contra la viceprefecta Mayra Díaz

  2. Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

  3. Hombre fue asesinado a pedradas en La Libertad: se investiga quién era la víctima

  4. Mario Godoy contradice al juez Serrano y demuestra que gestionó pedido de seguridad

  5. Super Bowl 2026 EN VIVO vía Disney+: enlace oficial para seguir el partido online

LO MÁS VISTO

  1. Resultado Barcelona vs Inter: marcador final y resumen del “Partido de la Historia”

  2. Bad Bunny en el Super Bowl 2026: a qué hora verlo en Ecuador y dónde lo transmiten

  3. Pabel Muñoz sobre alto cobro de la tasa de basura: "En algunos casos no es un error"

  4. ¿Ya despidió Mario Godoy a Stalin Raza?

  5. Barcelona SC vs Inter Miami: hora, alineaciones y cómo ver el Partido de la Historia

Te recomendamos