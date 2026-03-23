Golpe a la Tricolor: Patrik Mercado quedaría fuera del Mundial por dura lesión

El volante de Independiente del Valle sufrió una lesión de ligamento cruzado, que lo dejaría fuera de las canchas por 9 meses

Lo que parecía una jugada más terminó en una escena que preocupó en el Estadio Bellavista. Apenas corría el minuto 17 del partido entre Técnico Universitario e Independiente del Valle cuando Patrik Mercado fue a disputar un balón dividido y, en la caída, su rodilla derecha sufrió una lesión un golpe.

El mediocampista quedó tendido en el césped, visiblemente afectado. El dolor era evidente, las lágrimas también. Fue retirado en camilla directamente hacia el vestuario, mientras la preocupación se apoderaba del cuerpo técnico liderado por Joaquín Papa

Una fuerte lesión

Independiente del Valle informó que Mercado sufrió una lesión ligamento cruzado y en el menisco medial de su rodilla derecha, y que el área de traumatología del club definirá las pautas a seguir con el jugador.

🚨Informe médico Humana

Sobre Patrik Mercado #fuerzapatrik pic.twitter.com/5PYLRph7Rd — Independiente del Valle (@IDV_EC) March 23, 2026

El volante tendría que pasar por el quirófano y afrontar un proceso de recuperación que oscila entre siete y nueve meses. Un golpe durísimo en un momento clave de su carrera y con el traspaso al Sevilla español previsto para después del Mundial 2026.

La primera consecuencia ya es inmediata: queda fuera de la convocatoria de Sebastián Beccacece para la próxima doble fecha FIFA en Europa, donde Ecuador enfrentará en juegos comprobatorios a Marruecos y Países Bajos.

Ojalá que no sea nada de gravedad lo de Patrik Mercado, que sea más un susto que otra cosa. Fue al caer del salto que dió donde sintió la molestia en la rodilla. pic.twitter.com/u2NrictlH5 — Andrés Illingworth (@aillingworth96) March 22, 2026

El Mundial 2026, cada vez más lejos

El calendario no juega a su favor. Con el Mundial 2026 en el horizonte, los tiempos de recuperación lo pondrían prácticamente contrarreloj para pelear un cupo en la lista final.

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