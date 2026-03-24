Jorge Matos suma podio en Estados Unidos y clasifica a la final mundial

El piloto ecuatoriano alcanzó el segundo lugar en Florida y aseguró su boleto a la gran final mundial de la Rok Cup 2026

Jorge Matos demostró su gran habilidad al manejar. Se recuperó de un golpe y terminó en segundo lugar en la carrera en Florida.

El piloto ecuatoriano Jorge Matos Bedoya logró el segundo lugar en la categoría Rok VLR Masters durante la tercera fecha del Florida Winter Tour, torneo de invierno de la Rok Cup de Estados Unidos, resultado que le otorgó la clasificación a la Rok Cup Superfinal 2026, prevista del 13 al 17 de octubre en Lonato, Italia.

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Bajo la preparación del argentino Daniel Schianni y con motorización de Ariel Castro, Matos mostró ritmo competitivo desde las primeras sesiones, ubicándose entre los mejores tiempos en una división marcada por la paridad y múltiples incidentes en la pista. “La adaptación al circuito fue rápida y desde el inicio estuvimos en los tiempos de punta”, expresó el piloto.

En una de las mangas sufrió un contacto por detrás que lo relegó al último lugar, obligándolo a replantear la estrategia. “Fue una carrera muy peleada, con muchos choques. Ese golpe nos dejó sin opciones en ese momento, pero supimos mantener la calma”, detalló.

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En la prefinal inició la remontada y ya en la carrera decisiva gestionó el ritmo con precisión para avanzar posiciones hasta finalizar segundo. “En la final tocó manejar la presión, ir paso a paso y aprovechar cada oportunidad. El objetivo era asegurar el cupo y se logró”, relató Matos, quien así confirmó su presencia en la cita mundial.

El ecuatoriano también competirá en el Rotax Max Challenge Grand Finals 2026, luego de ser seleccionado por Rotax Sudamérica con un cupo directo en la categoría eléctrica E20 Máster.

“Iniciamos nuestra preparación con la meta de competir en los dos mundiales, Vortex y Rotax. Queremos dejar en lo más alto el nombre de Ecuador”, afirmó Matos.

Un reto físico y mental

Jorge Matos (d) se prepara para los mundiales de Vortex y Rotax. CORTESÍA

Como parte de su planificación, alternará competencias en Ecuador e Italia. A nivel local corre en la categoría Senior Max, enfrentando a pilotos más jóvenes, algo que considera un importante reto.

“Hemos decidido participar en la Sénior como preparación. Son karts más rápidos por el peso y eso exige estar al 100 % en lo físico y mental. El objetivo final es el título mundial y estamos trabajando para eso”, manifestó el piloto, que tiene puesta la mira en el podio de la gran final mundial.

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