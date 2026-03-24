Mundial 2026: Amistosos servirán para buscar goles y variantes en la Tricolor

Beccacece aprovechará los duelos ante Marruecos y Países Bajos para definir los seis cupos que faltan en la lista mundialista

Enner Valencia (d) es la esperanza de gol de la Tricolor para el Mundial.

A menos de tres meses para el debut de la Tricolor en el Mundial 2026, previsto para el 14 de junio ante Costa de Marfil, el seleccionador Sebastián Beccacece busca a los seis jugadores que le faltan en la lista definitiva.

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Los próximos cotejos amistosos en la fecha FIFA, contra Marruecos el viernes 27 de marzo, en Madrid, y cuatro días después ante Países Bajos, en Eindhoven, servirán para definir a los integrantes de la nómina mundialista.

Para el exseleccionado Franklin Salas, estos juegos comprobatorios le servirán a Beccacece “para ir consolidando el sistema de juego de cara al Mundial, son las últimas pruebas de los jugadores para entrar en la nómina definitiva”.

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Por su parte, José Gavica, quien también fue parte de la Tricolor, afirmó que “Ecuador cuenta con un buen sistema defensivo y en la mitad de la cancha. En lo que debemos mejorar es en la delantera; pero más allá de los nombres, sería en el funcionamiento, y estos cotejos sirven para eso”.

En esto coincidió Eduardo Hurtado, uno de los goleadores que tuvo el combinado nacional. “Debemos ir pensando en el recambio generacional en el ataque, porque será el último Mundial de Enner (Valencia) y necesitamos gente que lo sustituya desde esta Copa del Mundo. Por ahí hay nombres como los de Jordy (Caicedo) o Leo (Campana) y en eso debe trabajar el técnico”, evaluó.

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Beccacece ha manifestado que cuenta con más o menos 20 jugadores fijos para la cita. Se deduce que los restantes los confirmará en estos duelos amistosos.

Para los encuentros comprobatorios, el estratega argentino llamó a tres jugadores por puesto, exceptuando en el arco, pues citó a cuatro guardametas; aunque el principal problema de la Tri es en la delantera, coinciden analistas.

En 18 partidos de las eliminatorias, marcó 14 goles, siendo (junto con Paraguay) la tercera peor ofensiva del torneo, por delante de Perú (que convirtió 6 tantos) y Chile (9). Pero la Tri compensó ese déficit con la mejor defensa, ya que solo recibió cinco goles.

Jordy Caicedo (i), otra de las cartas ofensivas de la Tri, fue llamado para los amistosos. ARCHIVO / EXPRESO

De acuerdo con Salas, el seleccionador nacional debería buscar “un lateral por derecha o volante lateral, un ‘5’ o doble ‘5’ que ayude a (Moisés) Caicedo, (Alan) Franco o Jordy Alcívar. Y un número ‘9’, porque con los tres que tenemos (Enner Valencia, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana) nos faltaría uno más, por lo menos”.

Gavica destacó que “Beccacece deberá buscar mayor eficacia en la ofensiva... en la forma de gestar llegadas al arco contrario. En estos partidos podría considerar variantes a Enner (Valencia), como pueden ser Jordy Caicedo o Jeremi Arévalo”.

En esto concordó con Hurtado, quien enfatizó que “la principal inquietud que tenemos es en los centrodelanteros, donde, aparte de Enner, el director técnico creo que probará a Jordy Caicedo, Jeremy Arévalo o al mismo Kevin Rodríguez. No hay que descartar como opción a Campana, a pesar de su lesión. A ellos les tocará entrenar duro para meterse en la lista final del Mundial”.

Antes de decidir la nómina definitiva de 26 jugadores, las selecciones deben enviar a la FIFA un listado preliminar de entre 30 y 35 futbolistas hasta mediados de mayo. Y la convocatoria final se debe presentar hasta el 1 de junio.

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