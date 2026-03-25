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Jhasmani Campos, volante de la selección de Bolivia, realiza un gesto de agradecimiento durante un enfrentamientoCORTESIA

El nuevo repechaje FIFA: Por qué el partido Bolivia vs. Surinam es a vida o muerte

La Verde busca en México el boleto al Mundial 2026 en un torneo de repechaje de eliminación directa.

El camino de 'La Verde' hacia la Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase más crítica y técnica. Tras finalizar en la séptima casilla de las eliminatorias de la Conmebol, el equipo dirigido por Óscar Villegas no se enfrenta a una serie de ida y vuelta, como dictaba la tradición, sino a un Torneo de Repechaje Intercontinental diseñado por la FIFA para elevar la tensión competitiva.

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A diferencia de procesos anteriores, donde la localía en La Paz solía ser el seguro de vida boliviano, este nuevo formato se disputa en sede neutral (México) y bajo la modalidad de eliminación directa. Bolivia llega como uno de los cuatro equipos que deben jugar una fase previa de semifinales, debido a su ubicación en el Ranking FIFA.

El Formato: Un torneo de vida o muerte

Bolivia no jugará una sola llave de ida y vuelta. Al ser uno de los seis equipos participantes (uno por confederación, excepto la UEFA, más uno adicional de la Concacaf por ser anfitrión), el torneo se divide según el Ranking FIFA:

  • Los dos mejores rankeados pasan directo a la final de su llave.
  • Bolivia, debido a su posición actual, deberá jugar desde la fase de semifinales.

El primer obstáculo: Surinam

El sorteo y la clasificación han determinado que el primer rival de Bolivia sea Surinam (representante de la Concacaf).

  • Fecha: 26 de marzo de 2026.
  • Sede: Estadio BBVA, Monterrey, México.
  • La obligación: Es un partido único. Si Bolivia empata en los 90 minutos, habrá prórroga y, de persistir la igualdad, penales. El que pierde, queda fuera automáticamente.

La gran final por el cupo: El reto contra Irak

Si 'La Verde' logra superar a Surinam, tendrá solo cinco días para recuperarse antes del duelo definitivo.

  • Rival: Irak (representante de la AFC - Asia), que ya espera en la final por su mejor ubicación en el ranking.
  • Fecha: 31 de marzo de 2026.
  • Premio: El ganador de este encuentro obtiene el boleto directo al Mundial 2026.

Para Bolivia, el partido contra Surinam no es solo un compromiso internacional; es la validación de un proceso de recambio generacional que busca romper una sequía de 32 años sin presencia en la máxima cita del fútbol.

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