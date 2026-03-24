Benedetto y Contreras destacan en Barcelona SC de Guayaquil con sus cifras

Barcelona SC ha encontrado en el rendimiento silencioso de dos de sus principales figuras el sustento de sus puntos en la temporada. José Contreras y Darío Benedetto, sin protagonizar grandes discursos, han sido determinantes en la cosecha de nueve puntos en la LigaPro, resultado que mantiene al equipo dentro del grupo de los seis mejores del torneo.

En el arco, la seguridad tiene nombre propio. Contreras se ha ganado el apelativo de “San Contreras” gracias a sus intervenciones decisivas, tanto en el campeonato local como en la Copa Libertadores. En el torneo continental, su rendimiento ha sido sobresaliente: en apenas cuatro compromisos ha evitado al menos 14 goles, con actuaciones clave frente a rivales de peso como Argentinos Juniors y Botafogo. Su capacidad de reacción y liderazgo bajo los tres palos han sido fundamentales para sostener al equipo en momentos de alta exigencia.

Los números son los que mandan

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En la LigaPro, sus números ratifican su nivel. Ha disputado cinco partidos y en cuatro de ellos mantuvo el arco en cero, aportando directamente a la sumatoria de puntos. Una de sus actuaciones más destacadas se dio ante Guayaquil City, donde incluso atajó un penal que terminó siendo decisivo en el resultado.

En el frente de ataque, Benedetto ha despejado dudas con goles. El delantero argentino, cuestionado en su llegada, ha respondido con eficacia y experiencia. Suma tres anotaciones en el torneo, las cuales han representado siete puntos directos para el conjunto amarillo.

José Contreras arquero venezolano del Barcelona SC. Cortesía BSC

Más allá de las cifras, su aporte radica en la oportunidad de sus goles. Ha sabido aparecer en los momentos determinantes, consolidándose como la principal referencia ofensiva del equipo.

De esta manera, entre la solidez de Contreras y la efectividad de Benedetto, Barcelona SC construye una campaña firme, con dos figuras que, sin hacer ruido, están marcando la diferencia en la cancha.

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