Goles y presión: Pipa Benedetto calienta el duelo de Barcelona SC ante Boca

Darío Benedetto suma tres goles en LigaPro, su racha genera expectativa en Argentina previo a duelo ante Boca en Libertadores

Darío Benedetto está listo para el debut con Barcelona SC en Copa Libertadores.

Darío Benedetto atraviesa un inicio efectivo con Barcelona SC en la LigaPro 2026. El delantero argentino registra tres goles en cuatro partidos y su rendimiento ya genera expectativa en Argentina, especialmente por el próximo cruce ante Boca Juniors en la Copa Libertadores.

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Benedetto ha marcado en tres partidos: en las victorias 1-0 ante Técnico Universitario y 1-0 frente a Emelec, además del empate 1-1 contra Universidad Católica. Sus goles han sido determinantes. El atacante ha incidido directamente en 7 de los 9 puntos que suma Barcelona SC en el torneo.

En números, el experimentado delantero argentino mantiene un promedio de un gol cada 108 minutos, con tres tantos en siete remates al arco.

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Benedetto alcanzó a empujarla en el área para concretar el 1-1 para @BarcelonaSC en el complemento.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/5q0kpTR5Rc — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) March 22, 2026

Benedetto se ha convertido en pieza clave por su influencia en el marcador. Sus goles han significado puntos para Barcelona SC y lo posicionan como el principal referente ofensivo del equipo en este inicio de temporada.

Su recorrido, especialmente en Copa Libertadores, le aporta peso a un plantel que competirá en un grupo exigente junto a Boca Juniors y Cruzeiro Su capacidad de definición y protagonismo lo consolidan como un jugador determinante.

Repercusión en Argentina

Medios argentinos destacan su arranque en Ecuador y lo comparan con su último tramo en Boca, donde perdió continuidad. El delantero argentino se enfrentará a su exequipo en fase de grupos, en una serie que ya genera expectativa por su presente goleador.

Califican de especial el reencuentro entre el ariete y el cuadro Xeneize, en una llave de Copa Libertadores calificada como de la muerte.

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