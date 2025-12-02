Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Cuenca Jrs. es el rival de Astillero el sábado 8 de noviembre en el estadio Alejandro Ponce de Guayaquil.
Cuenca Jrs. es el rival Católica en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.Cortesía

EN VIVO | Cuenca Juniors vs. Católica: dónde ver el partido de Copa Ecuador

Semifinal Copa Ecuador: Católica parte como favorita frente a Cuenca Juniors

Universidad Católica afronta hoy uno de los desafíos más relevantes de su historia reciente: asegurar su presencia en la final de la Copa Ecuador 2025. El encuentro se disputará a las 19:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, escenario donde se definirá al primer clasificado.

RELACIONADAS

El conjunto capitalino llega con la tranquilidad que otorga un 4-1 a favor, resultado conseguido en el Atahualpa ante Cuenca Juniors. Sin embargo, el cuerpo técnico liderado por Diego Martínez ha insistido en que no hay espacio para excesos de confianza. La Copa Ecuador suele ofrecer partidos impredecibles, especialmente en rondas decisivas.

Alineaciones de Cuenca Jrs. y Universidad Católica

A Católica le favorece el marcador 

Ronald Araújo Barcelona

Ronald Araújo le pide tiempo al Barcelona: está afectado mentalmente, ¿qué se sabe?

Leer más

Católica ha mostrado regularidad y solvencia durante toda la competencia. Sus triunfos ante Río Aguarico, Liga de Portoviejo e Independiente del Valle reflejan un plantel que ha sabido resolver cada serie sin recurrir a definiciones por penales. Ese rendimiento lo instala como candidato firme a llegar a la final.

RELACIONADAS

Del otro lado, Cuenca Juniors representa la historia inesperada del torneo. El club, que compite en el Ascenso Nacional y está próximo a asegurar su ascenso a la Serie B para 2026, ha protagonizado una campaña sorprendente. Eliminó a Atlético Vinotinto, Barcelona SC, La Cantera de Pastaza y 9 de Octubre, confirmando su crecimiento deportivo.

RELACIONADAS

Dirigido por Leonardo Vanegas, el equipo azuayo mantiene la ilusión intacta pese a la derrota en el partido de ida. Su principal carta ofensiva será Roberto “La Tuka” Ordóñez, referente y líder dentro del campo. Cuenca Juniors intentará aprovechar el respaldo de su afición para buscar una remontada que lo coloque en una final histórica.

La definición está abierta, y el fútbol promete otra noche para recordar.

EN VIVO: Cuenca Jrs vs. Universidad Católica por Copa Ecuador

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Olor a caucho en Guayaquil: Municipio indaga el origen tras las quejas

  2. De 'Peter Pan' a la comedia romántica: Jeremy Sumpter y Rachel Hurd-Wood vuelven

  3. Tragedia fluvial en la Amazonía peruana deja al menos 12 muertos y 57 desaparecidos

  4. Senadores de EE. UU. indagan ataque en el Caribe: habrían rematado a sobrevivientes

  5. El uribismo se fractura a seis meses de las elecciones presidenciales colombianas

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. FC Barcelona vs Atlético de Madrid HOY: Hora y dónde ver EN VIVO el duelo de LaLiga

  4. La Vicepresidencia se ‘hace la loca’ sobre su encargo en el Ministerio de Salud

  5. "Me han castigado": Aguiñaga confirma que evalúa su salida de la Revolución Ciudadana

Te recomendamos