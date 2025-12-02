EN VIVO | Cuenca Juniors vs. Católica: dónde ver el partido de Copa Ecuador

Universidad Católica afronta hoy uno de los desafíos más relevantes de su historia reciente: asegurar su presencia en la final de la Copa Ecuador 2025. El encuentro se disputará a las 19:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, escenario donde se definirá al primer clasificado.

El conjunto capitalino llega con la tranquilidad que otorga un 4-1 a favor, resultado conseguido en el Atahualpa ante Cuenca Juniors. Sin embargo, el cuerpo técnico liderado por Diego Martínez ha insistido en que no hay espacio para excesos de confianza. La Copa Ecuador suele ofrecer partidos impredecibles, especialmente en rondas decisivas.

Alineaciones de Cuenca Jrs. y Universidad Católica

A Católica le favorece el marcador

Católica ha mostrado regularidad y solvencia durante toda la competencia. Sus triunfos ante Río Aguarico, Liga de Portoviejo e Independiente del Valle reflejan un plantel que ha sabido resolver cada serie sin recurrir a definiciones por penales. Ese rendimiento lo instala como candidato firme a llegar a la final.

Del otro lado, Cuenca Juniors representa la historia inesperada del torneo. El club, que compite en el Ascenso Nacional y está próximo a asegurar su ascenso a la Serie B para 2026, ha protagonizado una campaña sorprendente. Eliminó a Atlético Vinotinto, Barcelona SC, La Cantera de Pastaza y 9 de Octubre, confirmando su crecimiento deportivo.

Dirigido por Leonardo Vanegas, el equipo azuayo mantiene la ilusión intacta pese a la derrota en el partido de ida. Su principal carta ofensiva será Roberto “La Tuka” Ordóñez, referente y líder dentro del campo. Cuenca Juniors intentará aprovechar el respaldo de su afición para buscar una remontada que lo coloque en una final histórica.

La definición está abierta, y el fútbol promete otra noche para recordar.

EN VIVO: Cuenca Jrs vs. Universidad Católica por Copa Ecuador

