En cama, con un yeso que le cubre toda la pierna izquierda por una fractura. Así está Reinaldo Acosta Palma, un adulto mayor de 82 años, quien el pasado 14 de marzo se cayó en la esquina de su domicilio, en el sector del Pedregal, en el Guasmo sur de Guayaquil. Trastabilló en una obra vial que fue contratada por el Municipio de Guayaquil y que lleva meses de atraso en su entrega por estar inconclusa, lo que ha ocasionado daños no solo a don Acosta, sino a otros moradores que no han sabido a quien o a qué entidad acudir para denunciar estos hechos y porque algunos “prefieren no perder el tiempo”.

La del Guasmo es parte de un grupo de obras que se ejecutan o se han ejecutado en la ciudad, que han presentado serios atrasos en su entrega, pero que el Municipio no explica las razones de la demora ni tampoco si ha aplicado sanciones o multas, como así lo solicitó EXPRESO.

Quienes tienen que sufrir esas incomodidades y hasta lesiones es la ciudadanía. La comunidad que vive en la avenida Raúl Clemente Huerta, más conocida como Las Esclusas, en el tramo comprendido entre la avenida Abdón Calderón (sector El Pedregal) y Andec, lo corrobora. La construcción del carril de este a oeste ha causado la caída de personas de la tercera edad como don Acosta, además de niños y mujeres.

Según la nomenclatura instalada en un sector que se pierde de la vista de la comunidad, la obra inició el 28 de mayo de 2021 y se fijó como plazo 180 días para su ejecución (seis meses). A casi un mes de cumplir un año desde la ejecución de los trabajos, el carril sigue cerrado al tráfico vehicular. A lo largo de la acera, la tubería del cableado subterráneo está roto, hay cables regados y las calles secundarias que desembocan en ese tramo de la avenida están bloqueadas al tránsito.

Piruetas. Así deben saltar quienes acuden a las tiendas del sector. Miguel Canales Leon

“El tráfico aquí es terrible (...) a cada rato se vuelcan motos, hemos tenido que pagar para que medio nos arreglen con lampa, gente particular (...) dicen que es obra de la alcaldesa, pero ella no viene ni manda a nadie” a supervisar, señala el habitante José Peralta. “Aquí, muchas señoras se han caído, se han partido las rodillas, personas de la tercera edad, hace unos días se cayó un niño”, añadió Mayra, quien desde su puesto de trabajo ha visto a sus clientes caer por esos trabajos inconclusos.

La obra, que tiene un costo de 1’238.884,92 dólares, comprende la reconstrucción con pavimento de hormigón de cemento portland y está a cargo de la contratista Consorcio Aring Vial, cuyo contrato es LICO-MING-012-2020.

Como tal, el Consorcio Aring Vial no aparece en los registros de la Superintendencia de Compañías (Supercías), pero según el directorio Ecuador Negocios inició sus actividades comerciales el 10 de marzo de 2021, siete días después de que se adjudicara la obra a la empresa Aring Construcciones CIA. LTDA., cuya matriz está en Quito y es administrada por Jaime Ramiro Luna Lombeida, como gerente general, y Javier Esteban Luna Ribadeneira, como presidente, ambos nombrados el 3 de marzo de 2021, pero ya han estado al frente en otros períodos, según Supercías. En el Servicio de Rentas Internas (SRI), Luna Lombeida aparece como contribuyente natural en estado suspendido; pero, como representante de la empresa se mantiene activo desde el 16 de agosto de 1993. Desde 2002 registra 0 de impuesto a la renta causado, en el SRI; pero, en los últimos diez años (desde 2003) ha pagado 4.959,28 dólares de impuesto a la Salida de Divisas. El año pasado registró $ 67,52.

El problema fue una incongruencia en los estudios, eso fue un poquito lo que nos ha complicado en la construcción, actualmente hay un tema de drenaje que estamos tratando de resolver (...) Víctor Córdoba

consorcio Aring Vial, contratista en Las Esclusas

Esto está abandonado hace mucho tiempo (...) Está desbaratado lo que hicieron. Ha habido hasta accidentes porque ni ATM ni Municipio ingresan por aquí, la esquina es un caos

Judith Cáceres

moradora de El Pedregal

El pasado 5 de abril, el ingeniero civil Víctor Córdoba, quien manifestó ser parte de Aring Vial, reconoció a EXPRESO que la obra de Las Esclusas se encontraba suspendida. “El problema fue una incongruencia en los estudios, eso fue un poquito lo que nos ha complicado en la construcción, actualmente hay un tema de drenaje que estamos tratando de resolver con todas las instituciones delegadas: Interagua, puntualmente. Hay un problema un poco grave, pero más en los estudios, justamente hoy (5 de abril) estamos tratando de resolver”, explicó el contratista. Añadió que “hay un poquito de problemas de coordinación entre las empresas públicas municipales, hay fallas de estudio (...)”.

Aunque reitera que es prioritario terminar la obra “porque es un retraso fuerte, sobre todo ya es pérdida económica”, no tienen una fecha prevista para concluir esa obra, por cuanto se trata de “una solución técnica, que no se toma en campo sino en el Municipio”. La obra tiene un avance de un 60 a 70 % en el primer tramo, pero hasta esa fecha se buscaba resolver la descarga de aguas lluvias.

Y, con un retraso de cinco meses en la entrega de ese carril de la avenida Las Esclusas, la contratista dice que no ha sido multada.

EXPRESO solicitó información al Municipio con respecto al retraso de esta y otras obras y cuáles son las acciones que se han tomado al respecto. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Cables. Los cables que fueron retirados en el sitio seguían regados, tal como lo constató este Diario. Miguel Canales Leon

La fiscalización de la obra está a cargo de Planning and Construcción que, como tal no aparece en la Supercías, pero se registra a Planning and Construction Ingenieros Consultores CIA. LTDA., también con asiento en Quito.

Una situación similar se observó en la calle Manuela Garaicoa, más conocida como avenida las Iguanas o la Ladrillera, en el noroeste de la ciudad, cuyos trabajos de pavimentación iniciaron el 15 de abril de 2021.

La obra, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina, antes conocida como CAF, cuya inversión es de 9’597.854,35 dólares, tenía un plazo de ejecución de 360 días, que fenecía el 15 de abril de este año. Pero, los trabajos están entrampados a la altura del mercado.

En la avenida Manuela Garaicoa (conocida como la Ladrillera o las Iguanas), la zona del mercado es la más afectada. Los comerciantes se quejan porque no concluyen la obra. En cada lluvia, el sitio se inunda. Martha Torres

El área parece un campo de guerra, donde los conductores, comerciantes y transeúntes deben transitar con miedo para no caer en las pozas de agua que se han formado por los desniveles que presenta la vía.

Tras una licitación pública internacional, en la que diez consorcios y reconocidas constructoras presentaron sus ofertas, esa obra fue adjudicada a la contratista Consorcio Pascuales MT, (contrato LICO-MIMG-010-2020), integrada por las empresas: Metalprocess S.A. (30 %), ubicada en la vía Samborondón y está gerenciada por Fernando David Larrea Andrade; Tractores y Rocas Asociados S.A. (Tracrosa 40%), también ubicada en la vía Samborondón, cuyo gerente es Jimmy Xavier Vivar Cerezo. A la lista se suma Mercadona (30%). El proceso no aparece en el Portal de Compras Públicas por ser una contratación financiada con crédito internacional, que está colgado en la página web del Municipio.

Los trabajos contemplan desde Ecocity hasta el colegio réplica Simón Bolívar, en la parroquia Pascuales. Según uno de los trabajadores de la obra, quien pidió no ser identificado, el retraso se debe a las “interrupciones por la etapa invernal” y que afecta más en el sector del mercado, “que es la cuenca baja del proyecto”. Es ese movimiento comercial y vial que tiene la zona lo que, según el trabajador, ha impedido que avance el proyecto como estaba planificado.

En el cartel donde se detalla la obra, instalado en el campamento de la contratista, está borrado los días que se contemplaba para la ejecución de los trabajos, como así lo comprobó este Diario el pasado 7 de abril. Un día antes, sin justificar o explicar por qué no se entregó la obra en el tiempo anunciado, el Municipio informó mediante boletín de prensa que el tramo desde la manzana 1324 del bloque 22 de Flor de Bastión hasta la estación de Bombeo de Emapag se cerraba durante cuatro meses, debido a la construcción de un puente que forma parte de la rehabilitación de 3,2 km de la vía que ejecuta.

En el letrero que se exhibe afuera del campamento de la contratista a cargo de la obra de la avenida Manuela Garaicoa no aparece el plazo que se fijó, inicialmente (360 días) para la ejecución de los trabajos. Pamela Vera Concha

Parte de la calzada y aceras de varios tramos que incluye los 3,2 km de la rehabilitación de la Ladrillera, o las Iguanas, ya ha sido pavimentada. A los costados de la vía, la población sufre por el polvo. Martha Torres

DETALLE

Metrovía. El 8 de abril, el Municipio anunció la adjudicación de una nueva obra para que funcione la Troncal 4 de la Metrovía, con una inversión de $ 1’486.000.

CIFRA

672 millones de dólares invertirá el Municipio en obras, en este 2022, corresponde al 86,05% del presupuesto municipal.

Acción de protección para la mano en solución vial

Lo que nació el 20 de diciembre de 2021 con grandes expectativas por la construcción de la solución vial en la intersección de las avenidas Juan Tanca Marengo y Antonio Gómez Gault, en el norte de Guayaquil, hoy está frenado por una sentencia judicial.

Parado. La Tanca Marengo soporta un alto tráfico vehicular, ahora, en medio de la paralización de la "solución vial". Cortesía

El pasado 11 de abril, el juez Ángel Moya, de la Unidad Judicial Sur (Valdivia), dio paso a una acción de protección con medida cautelar a favor de la Compañía Metales Inyectads Metain S.A., promitente consorciado del Consorcio SVG Cuatro, en contra del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y del Municipio de Guayaquil.

La medida dejó sin efecto la resolución de adjudicación de licitación de la obra No. LICO-MIMG-059-2021 de 22 de marzo de 2022, suscrita por una delegada de la alcaldesa Cynthia Viteri, además el Informe de Resultados MEMO-MIMG-DCP-2022-750 de 21 de marzo de 2022, emitido por la secretaria de la Comisión Técnica, así como el Acta No. 004-LICO-MIMG-059-2021 y el Acta No. 005-LICO-MIMG-059-2021 del 2 de febrero de 2022, emitidas por la Comisión Técnica designada dentro de ese proceso. También se dejó sin efecto la calificación de ofertas, retrotrayendo el proceso precontractual a la etapa de calificación de ofertas.

“El juez ha establecido que existe vulneración de derechos por no haber considerado la oferta, que significaba para los guayaquileños $ 1’000.000 adicionales a la oferta aceptada para una importante obra que constituye una solución vial (...)”, dijo Cristian Castelblanco, procurador síndico municipal, tras la audiencia.

Hay incumplimiento de contratos y ningún castigo

El Municipio no sanciona la demora en las obras. Los contratistas justifican los atrasos a problemas hallados en excavaciones. Ciudadanía sufre los efectos.

El manejo inadecuado de la contratación, la deficiente fiscalización y la falta de sanciones a quienes incumplen los plazos serían las causas de los atrasos que están teniendo algunas obras adjudicadas por la Municipalidad de Guayaquil que están en ejecución en diferentes sectores de la ciudad.

Algunos administradores de las obras justifican la demora argumentando novedades que han encontrado al momento de ejecutar los trabajos. Mientras que otros, ni siquiera dan una explicación de lo que está sucediendo, como tampoco lo ha hecho el Cabildo, pese a las reiteradas consultas realizadas por EXPRESO.

CARLOS JULIO. Cerca de 270 días de retraso tiene la ampliación de la avenida Carlos Julio Arosemena, que inició el 19 de febrero y debió estar terminada en junio de 2021. El incumplimiento no ha sido sancionado. Miguel Canales Leon

La ampliación en un tramo de la avenida Carlos Julio Arosemena, desde el colegio 28 de Mayo hasta el puente de la avenida Las Monjas, en el norte, por ejemplo, lleva un retraso de nueve meses.

Se inició el 19 de febrero de 2021 y debió estar concluida en 120 días; pero hasta la semana pasada un grupo de obreros seguía trabajando en la obra, cuyo monto es de 583.451,61 dólares. El contratista es el ingeniero Guillermo de la Cruz Intriago (contrato COTO-MIMG-009-2020) y la fiscalización está a cargo de la ingeniera Paola Córdova Carrión.

De la Cruz Intriago lleva 12 años ejecutando este tipo de actividades. Y, según el Registro Único de Contribuyentes, número 0922180369001, se inició el 5 de enero de 2010; sin embargo, en esa misma ficha no ha registrado los bienes o servicios que oferta a sus clientes.

Él forma parte de la Constructora Hugo René Luna (Grupo Luna), que tiene 20 años de experiencia y el Municipio de Guayaquil le ha encargado más de 70 proyectos en ese tiempo.

Ingenieros encargados de la ampliación de la Carlos Julio informaron que se extendió el plazo establecido en el contrato, ya que los trabajos de obras civiles no podían continuar hasta que se concluya el soterramiento de cables por parte de varias empresas, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Sin embargo, ni en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ni en el de la Municipalidad de Guayaquil se incluye este detalle.

Pero esta no es la única obra cuya entrega está atrasada. Los trabajos de reconstrucción de pavimento con hormigón de cemento en la calle Argentina, desde la 27 hasta la 38, debieron estar listos en enero pasado, pero hasta el miércoles anterior los obreros seguían realizando sus labores en esa calle del suburbio oeste porteño.

LA ARGENTINA. Esta obra se inició en mayo de 2021 para que se la ejecute en un plazo de ocho meses, que concluyó en enero pasado. Hasta la semana anterior un grupo de obreros todavía estaba realizando algunos ajustes. Miguel Canales Leon

La obra se inició el 28 de mayo de 2021 con un plazo de 240 días. Está a cargo de la contratista Aring Cordero (contrato LICO-MIMG-013-2020), con un presupuesto de 1’213.826,23 dólares, según aparece en los letreros colocados en tramos de la avenida.

No obstante, en el portal del Sercop aparece otro presupuesto: $ 1’478.344,43. Mientras que el portal de proceso de contratación del Municipio no muestra los contratos adjudicados en 2020, año en el que se entregó esta obra a la contratista mencionada.

Tampoco consta la prórroga de 32 días que se le dio para la culminación de la obra que tuvo inconvenientes.

Álex Ruiz, residente de la contratista, explicó que al momento de realizar los trabajos de excavación para la conexión de una tubería de diámetro 400 mm, encontraron tuberías de características diferentes, por lo que debieron hacer los ajustes para proceder a la instalación de la nueva cañería.

El ingeniero aseguró que el viernes 8 de abril estaba previsto culminar los trabajos; pero hasta el miércoles 13 estos continuaban, como lo corroboró EXPRESO en un recorrido.

En el contrato de esta obra aparece como proveedor Hugo René Luna Peñafiel, hijo de Hugo René Luna, miembro del Grupo Luna, del cual también forma parte el contratista que está a cargo de los trabajos de la Carlos Julio Arosemena y de la construcción del carril del sector El Pedregal, que tiene varios meses de retraso.

Los trabajos se prolongaron por novedades halladas durante la excavación para la instalación de una tubería de agua. Tuvimos que efectuar ajustes para poder hacerlo.

Álex Ruiz

de Aring Cordero, contratista de la calle Argentina

SAN JORGE. En la avenida San Jorge los trabajos fueron divididos en dos partes y cada uno adjudicados a dos contratistas diferentes, con el fin de agilizar la obra. Pero, la lentitud de las labores ha causado molestias. Miguel Canales Leon

Mientras, en la avenida San Jorge (El Periodista) la obra de regeneración de la acera oeste avanza a pasos lentos, a pesar de que dos contratistas están a cargo de tareas similares.

La encargada del proceso de contratación fue Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana.

El tramo de la obra que comprende desde la avenida Kennedy hasta el parque Clemente Yerovi fue adjudicado a la contratista ingeniero Salvador Encalada Chávez (contrato COTO-GSXXI-012-2000), a un monto de 596.535,97 dólares, bajo la fiscalización del arquitecto Omar Andrade Domínguez.

Empezó el 30 de agosto de 2021 y debe ejecutarse en un plazo de 270 días (9 meses).

En algunos metros de la avenida se han colocado los adoquines; sin embargo, al transitar por la zona se puede observar los montículos de tierra que impiden el libre paso a los peatones y origina trancones en la zona.

El otro tramo, que comprende desde el parque hasta el distribuidor (Plaza Dañín), está a cargo de la Contratista Arquitecto Jhonny Vera Bravo (contrato (COTO-GSXXI-006-2021), por un valor de 608.104,35 dólares. Tiene como fiscalizador al ingeniero Álvaro Suárez Cevallos.

Los trabajos iniciaron el 16 de agosto y, al igual que el tramo anterior, también debe estar listo en 270 días.

Boris Villón, residente de la contratista, asegura que no hay atraso en los trabajos, pese a que se han presentado algunas dificultades como las fuertes lluvias y la presencia de un acueducto de agua, por lo que tuvieron que excavar a mano para colocar las tuberías subterráneas, eléctricas y de comunicación, con el fin de retirar las aéreas.

Desde el 2012 esta contratista viene trabajando con la fundación municipal. En ese año se encargó de la remodelación de la iglesia de Samanes V, donde el papa Juan Pablo II diera una misa el 1 de febrero de 1985, cuando visitó Guayaquil.

Exigencias.La ciudadanía exige más control en la ejecución de las obras y sanciones a quienes incumplan con los plazos dados en los contratos. AMELIA ANDRADE

Asimismo, la avenida Rodolfo Baquerizo, arteria principal de la ciudadela la Alborada, fue intervenida el 27 de agosto por obras de regeneración, por un plazo de 210 días (7 meses) que debió haber terminado en marzo pasado. Sin embargo, hasta el 13 de abril, la maquinaria estaba aún removiendo la tierra.