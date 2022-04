La alcaldesa de Guayaquil no ha dicho oficialmente que participará de las elecciones seccionales en febrero de 2023, pero en sus últimas apariciones públicas, los gritos y los aplausos, además de los carteles con frases como ‘Cynthia Viteri, alcaldesa otra vez’ o ‘Cynthia Viteri, a la reelección’, sobran; tanto o más que los abrazos y choques de manos que la primera edil se da con los ciudadanos.

Ayer, estos gestos se desbordaron durante su rendición de cuentas, en la que hubo argumentos repetidos (escuchados ya durante las sesiones de Concejo) y cuestionamientos de parte de algunos ciudadanos, que tildaron de “un show con dinero del pueblo” al acto.

Los concejales sacan pecho de su gestión en la sesión Leer más

Que el 2021 fue el año de la reactivación y la recuperación del Puerto Principal, luego del vendaval que supuso la pandemia; que el presupuesto municipal fue de $ 762 millones, y que de ese total, el 86 % se invirtió en obras y servicios; y que la Municipalidad ha invertido parte de su presupuesto en proyectos ligados a la seguridad, cuya competencia es del Gobierno (y cuyo acto, como lo ha venido publicando EXPRESO, ha sido cuestionado por la comunidad por no destinar los fondos y mejoras “a lo que le corresponde”), fueron parte del acto; en el que Viteri señaló al Gobierno como el responsable de que no se ejecuten o estén en riesgo de ejecutarse una serie de trabajos.

Sociólogo: “No escuchar al votante, mata hasta su ganas de ser solidario” https://t.co/UEsJ11z8iw — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) February 22, 2022

“Señor presidente, en el escritorio del ministro de Finanzas está la firma de la garantía soberana para el crédito que todos los años recibimos de la Corporación Andina de Fomento ($ 49 millones) y que no la han firmado. Es solo una firma lo que pedimos. Mientras no tome la pluma y firme ese documento, está dejando sin alcantarillado y agua potable, sin calles, aceras y bordillos, a zonas como Flor de Bastión, Los Vergeles, Monte Sinaí, Mi Lote, Sauces, Guayacanes, La Alborada, el casco central de Guayaquil... ¿Cuánto tiempo le toma hacer ese trámite?”, cuestionó; al hacer hincapié en que esa falta de gestión está boicoteando el desarrollo de la ciudad.

$ 762 MILLONES fue el presupuesto que tuvo el Cabildo en 2021. El 14 % del total fue destinado a gastos laborales y operativos.



Viteri y los concejales durante el momento en el que dio su discurso. Miguel Canales Leon

Durante la cita, en la que se vio a casi todos los concejales (al menos a los del Partido Social Cristiano) sonreír, inflar su pecho o, por el contrario, fruncir el ceño, si la alcaldesa también lo hacía (era como si sus gestos estuvieran calcados); Viteri pidió explicaciones a Finanzas por no haberles cancelado los $ 37 millones que les adeudan por concepto de IVA.

Ausencia. El concejal Héctor Vanegas no acudió a la rendición de cuentas. “No fui, no tengo nada que aplaudir”, dijo a EXPRESO.

“Aun cuando dijeron que ese dinero a este y al resto de municipios se lo pagarían en enero, no ha pasado. Nadie contesta, nadie llama. ¿Saben qué significa eso, ciudadanos? Que sus familias dejarán de recibir la ayuda que reciben y que hasta la alimentación que le damos a los agentes de la Policía estaría en riesgo, por esa falta de dinero”, sentenció.

Ciudadanos: “Hasta cuándo la alcaldesa nos va a tratar como tontos” Leer más

Pero, aunque hubo algarabía durante el encuentro, al final hubo también ciudadanos que criticaron que no se haya respondido a temas aún pendientes de respuestas. “Todavía no sé por qué los postes de Urdesa fueron pintados y tampoco tengo claro por qué plasmaron murales, cuando hay tantos baches y urgen parques en barrios como el Garay, desprovisto de tanto”, criticó Álvaro Rendón, de ese vecindario.

Hubo carteles dentro y fuera del salón donde se llevó a cabo la cita, en la plaza Rodolfo Baquerizo. Miguel Canales Leon

Caso vallas: la mayoría del Concejo calla frente al problema Leer más

César Cárdenas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, pensó de forma similar. Rechazó además que, “tal como lo dicta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, la información que se dijo durante la rendición de cuentas, no haya sido publicada en la página web del Municipio por lo menos con 8 días de anticipación.

“Según ese reglamento también hay principios rectores como el principio de participación, de transparencia, de democracia, de publicidad, de interacción entre otros, pero eso no se cumple. Hoy estuvimos en una rendición de cuentos de la alcaldesa, no entregaron ningún documento y Viteri solo leyó un informe de actividades. Eso no fue más que un show con dinero del pueblo”, indicó Cárdenas; quien describió el discurso final de Viteri como una “fanesca política”. “Dentro y fuera del salón desde donde habló, hubo barras traídas de diversos lados. Las autoridades deben ser transparentes, y actuar acorde a la ley”, exigió.

$ 213 millones dijo Viteri que fueron destinados a 80 proyectos, entre soluciones viales, parques y mantenimiento de obras.



Patrimonio

Cámara de Arquitectura: “Es deber del Municipio destinar, por cuenta propia, fondos a su patrimonio” Leer más

“Hasta ahora le hemos cubierto la espalda al Gobierno”

Sobre por qué los bienes patrimoniales de la ciudad no han sido atendidos ni protegidos como se debe, Viteri argumentó -como ya lo había hecho antes- que por el Gobierno no darles el presupuesto. “Constitucionalmente toda competencia viene con dinero. En Guayaquil, hay más de 1.000 bienes y solo la regeneración de uno, de una iglesia cuesta $ 1 millón. Hasta ahora le hemos cubierto las espaldas con lo que él debe pagar, es el Gobierno quien debe responder”, precisó.