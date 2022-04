Cuatro días después de que EXPRESO publicara la investigación que hizo en torno a los terrenos adquiridos por el exesposo de la alcaldesa Cynthia Viteri, Joaquín Villamar, en el 2020, en plena crisis sanitaria y mientras aún estaba casado con ella; y luego de que aunque tarde, cuando estalló ya la polémica, reaccionarán la Fiscalía y el Servicio de Rentas Internas; en el Concejo Cantonal el tema pasó desapercibido.

Los predios de la pareja por 25 años de Viteri -que están en el futuro Complejo Habitacional la Costa- suman más de 90.000 m2, unas nueve hectáreas (como nueve campos de fútbol). Exesposo de Cynthia Viteri, un nuevo terrateniente en vía a la costa https://t.co/RV28BDi8Nv — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) March 27, 2022

Nadie habló de él, nadie preguntó nada, y ninguno de los 12 ediles presentes (hubo tres ausentes) en la sesión ordinaria de los jueves, alteraron o tuvieron la intención de modificar el orden del día para poner sobre la mesa el caso. Por el contrario, solo hubo fascinación y palabras de admiración de parte de los ediles, entre ellos Jorge Rodríguez, Héctor Vanegas, Egis Caicedo y Consuelo Flores, hacia la alcaldesa y su gestión, además de aplausos.

EXPRESO estuvo en la sesión y constató que en los setenta minutos que duró el encuentro, en el que apenas se sugerían modificaciones a uno que otro punto; ni siquiera los concejales Vanegas (Independiente) y Terry Álvarez (Revolución Ciudadana), abordaron el caso, pese a que días atrás lo consideraron prudente, por las críticas que generó en los votantes.

“No he conocido de esas compras o adquisiciones de terrenos particulares, como concejal. Pero estoy de acuerdo con que este tema se trate en el Concejo a fin de esclarecer todas las inquietudes de la ciudadanía”, precisó en ese entonces Álvarez; que no respondió al cuestionamiento de este Diario, respecto a por qué no lo puso sobre la mesa o si lo hará.

Luego de la investigación realizada por EXPRESO sobre los terrenos adquirido por el exesposo de la alcaldesa Viteri, las reacciones llegaron de todos lados, salvo de los concejales. — Diario Expreso (@Expresoec) March 29, 2022

EXPRESO le preguntó lo mismo a Vanegas, que aseguró que una vez terminado su recorrido por los barrios, respondería la inquietud; pero hasta el cierre de esta edición, la respuesta no llegó.

En la junta, sin embargo, lo que Vanegas hizo, apenas inició la jornada, fue señalar que apoya a la primera edil. Y es que bastó que tomaran lista, a los dos minutos de iniciada la jornada, para que el concejal al momento de decir presente, agregara otras palabras.

“Yo no solo estoy presente, sino que estoy junto a usted, como lo está todo este Concejo y como lo tiene que estar todo Guayaquil. Usted y yo podemos tener diferencias, pero lo que no podemos desconocer es su sacrificio hacia Guayaquil. Y aunque no compartamos seguramente en febrero la misma papeleta y estemos en tendencias diferentes, aquí hay un hombre que la respeta y que apoyará siempre su gestión”, argumentó; al tiempo que Viteri lo miraba y sonreía, y finalmente le agradeció.

Atención. La primera edil, ayer, al momento que escucha a Héctor Vanegas hablando del apoyo a su administración. Miguel Canales Leon

En un reportaje anterior, paradójicamente, Vanegas reconoció a EXPRESO que Guayaquil estaba estancado, y aunque no dijo que estaba decepcionado de la alcaldesa, indicó que sí lo estaba de la alcaldía en general, de las trabas que tenía para legislar y de los proyectos que han quedado archivados. Por lo que el discurso de ayer, a decir de la ciudadanía que siguió la sesión a través de las redes sociales de la Municipalidad, fue difuso.

Héctor Vanegas: “Estoy decepcionado por todo lo que no se ha podido hacer” https://t.co/xMWOFGKdt0 pic.twitter.com/xfKM43Ffgm — Caro Quintanilla (@caro_quintilla) March 9, 2022

“No sé cómo Vanegas puede decir que apoya a la alcaldesa en todo, cuando reconoció que el Puerto Principal estaba abandonado. Ahora dice que todos sabemos de la gestión que cumple Viteri. ¿De qué estamos hablando entonces? En el Concejo, debió hablarse ayer del caso de Villamar y del abandono perpetuo en los barrios. De las obras inconclusas, del pésimo bacheo, de las islas de calor en la ciudad, de la falta de parques...”, resaltó Rubén Altamirano; quien hizo un llamado a que los guayaquileños participen de la sesión.

“Nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer. Hagámoslo todo, reclamemos las obras que nos corresponden”, indicó.

En la sesión, en la que los pocos ciudadanos que la presenciaron de forma presente se limitaron, en unos casos, a escuchar a los ediles y en otros, a revisar sus redes sociales, contestar llamadas o chatear en el celular; Jorge Rodríguez, quien no ha respondido aún a la solicitud de entrevista a EXPRESO sobre la adquisición de terrenos de Joaquín Villamar en la zona de expansión de Guayaquil; Nelly Pullas, Luzmila Nicolalde y Flores, fueron los otros personajes que al momento de exponer los puntos del día, exaltaron el trabajo que ellos -el Concejo- realizan, bajo la administración de la alcaldesa.

Durante la sesión, hubo tiempo para las bromas. Miguel Canales Leon

Que el Municipio está haciendo obras inmensas y que valen, dijo Flores en su intervención que abarcó, entre otras temáticas, los convenios de cooperación cívica para la administración, arborización, mantenimiento y guardianía de áreas verdes; y obras de alcantarillado. “Nosotros como Concejo, sí nos estamos preocupando por los ciudadanos (...). Estamos haciendo obras. ¿Que no se ven? Claro que se ven. Si no es así es porque no las difundimos. Pues ahora vamos a tener que hacerlo. Y sepan que este Concejo, con nuestra alcaldesa al frente, sí trabaja. Tenemos que difundirlo todo para que aquellos que no saben, no ven y no escuchan, sepan entonces que sí lo estamos haciendo”, defendió.

Algo similar dijo Caicedo, quien tras hablar sobre el plano único de regularización urbanística de la cooperativa Nueva Prosperina (etapa 3), se dirigió a Viteri para recordarle que es un orgullo ser parte del organismo al que representa. “Es un orgullo llegar con soluciones prácticas a todos los sectores populares. De eso es lo que tiene que hablar Guayaquil, de cómo legislamos a favor de ellos desde esta mesa”, anunció. Mientras afuera, en la calle, las opiniones de la ciudadanía es distinta.