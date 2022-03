La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, publicó la tarde del lunes 28 de marzo una carta abierta en su cuenta de Twitter para pronunciarse ante las dos entregas que publicó este Diario sobre el patrimonio y situación tributaria de su exesposo Joaquín Villamar, quien adquirió más de 80 lotes en la zona de influencia de la obra del nuevo aeropuerto de Daular, en la vía a la costa, de gran prospección y ganancia de plusvalía, cuando aún era cónyuge de la funcionaria. Además de otro megaterreno en el sector de Chongón, de 159,6 hectáreas, de similar superficie que Urdesa, o de la FAE y La Atarazana juntas.

“La situación es clara y ratifica que siempre se ha actuado de forma correcta, sin que haya la mínima duda de que ha existido algún tipo de actuación para favorecer a nadie, así como mi negativa ante la solicitud de cambio de uso de suelo de los terrenos mencionados en cuestión”, se lee en la comunicación titulada Como lobos disputándose una presa, en pleno año electoral.

Viteri aseguró que tiene los mismos bienes desde su liquidación de sociedad conyugal en 2011 y desde que entró en la Alcaldía: “No soy yo la que tiene bienes adicionales a los que tuve siempre”.

No obstante, en la misiva no se aluden temas que Diario EXPRESO planteó en las dos entregas relacionadas con su exesposo y la administración municipal: la aprobación de la reforma a la “Ordenanza que regula el uso de suelo y las normas para la construcción de edificaciones en esa zona, que impulsa “el desarrollo de la vía a la costa”, en una sesión extraordinaria, nocturna y virtual, en plena pandemia, en mayo de 2020. Si conocía o no las decenas de terrenos que adquirió su entonces esposo, a días de esa aprobación, por ejemplo.

Sin embargo, la funcionaria insistió que desde hace once años Villamar no necesitaba su firma por la disolución de la sociedad conyugal.

“Cada uno se hacía cargo de su vida y materia económica”, agregó la funcionaria electa en 2019.

En un sinnúmero de ocasiones, por diferentes temas, este Diario ha agotado las alternativas para contactar a directores municipales y a la alcaldesa, sin que se haya obtenido una versión oficial, como en el caso del estado de calles y avenidas o la atención de personas en situación de calle.