Joaquín Cupertino Villamar Cabello no solo es el exesposo de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, también se convirtió, en mayo de 2020, cuando aún era pareja de la funcionaria, en uno de los privilegiados que cuenta con terrenos en la zona de expansión de Guayaquil, en vía a la costa, muy cerca de donde será el nuevo aeropuerto.

Una investigación de Diario EXPRESO pudo confirmar que Villamar es dueño de 80 lotes allí, y que concretó su compra el 15 de mayo de 2020, en plena pandemia. Están ubicados justo en lo que será una zona residencial, en la entrada de Daular. Los predios de la pareja por 25 años de Viteri -que están en el futuro Complejo Habitacional la Costa- suman más de 90.000 metros cuadrados, unas nueve hectáreas (como nueve campos de fútbol).

Cerca de esa zona, además, posee un megaterreno, en el sector Chongón, que consta en el catastro con una superficie de 159,6 hectáreas y fue adquirido el 4 de septiembre de 2020, seis meses antes de su divorcio. De acuerdo al urbanista Franklin Villamar, esa extensión es “del tamaño de Urdesa, o de la FAE y La Atarazana juntas. De hecho, las etapas más grandes de La Joya tienen la décima parte”.

81 propiedades compró desde 2020, cuando era esposo de Viteri, Joaquín Villamar Cabello.

No es cualquier zona. Se trata del lugar donde Guayaquil prevé su expansión. La inversión millonaria municipal hecha en el área de influencia es de más de $ 42 millones entre 2018 y 2021, de acuerdo al Portal de Compras, en obras de mejoramiento de infraestructura y servicios básicos. Da cuenta del interés que despierta el megaproyecto desde que fue anunciado, en 2014, en la etapa de Jaime Nebot como alcalde.

Y aunque en 2018 se dijo que su construcción dependería de la afluencia de pasajeros, con una meta establecida de 3,5 millones al año, el 31 de octubre de 2019 Viteri realizó un acto público para recibir los diseños conceptuales del proyecto, que costará $ 1.500 millones, y dijo que “esta es una de las obras más importantes que tendrá Guayaquil”. Y, en octubre de 2020, participó junto con su antecesor, Jaime Nebot, en el anuncio del acta de compromiso que presentó Tagsa para construir la terminal aeroportuaria.

EXPRESO además accedió a documentación que muestra que Villamar tiene terrenos adosados en torno a la única vía que está ya construida en esa lotización. Tiene varios grupúsculos de parcelas que están juntas en varios puntos a lo largo de la que será la vía principal de esa zona residencial.

Sin declaraciones Villamar tiene cero impuesto a la renta declarado el año de su divorcio, 2021. En 2020, registró más de $ 18 mil por ese concepto.

El Municipio ha venido preparando cuerpos legales, con aprobación en el Concejo de mayoría socialcristiana, para el desarrollo en vía a la costa.

El 11 de mayo de 2020, exactamente cuatro días antes de que Villamar adquiera 80 terrenos, la administración de Cynthia Viteri publica un boletín en el que anuncia que “Guayaquil dio luz verde para el desarrollo de la vía a la costa”, gracias, según la entidad, a la reforma de la “ordenanza que regula el uso de suelo y las normas para la construcción de edificaciones en esa zona. Fue aprobada en la noche, en una sesión extraordinaria virtual.

Dos días después, el 13 de mayo, especifica en otro boletín que la reforma “zonificó un sector que permitirá el desarrollo de Programas de Viviendas Municipales, con propuestas de viviendas-comercios, proyectando usos mixtos en el que se permita a los habitantes desarrollos de actividades y equipamientos en traslados de no más de 15 minutos”. Los cambios comprometen también “predios particulares” en toda la zona de influencia del Daular, incluida la de acceso.

El metro cuadrado en esa zona de vía a la costa cotiza, para uso residencial, desde $ 100. Es decir, solo las 9 hectáreas que posee Villamar en el complejo La Costa pueden hoy rodear el millón de dólares.

EXPRESO solicitó una entrevista al ahora exesposo de la alcaldesa, a fin de aclarar de dónde salieron los recursos para esas tierras y cómo justifica financieramente esa compra, si de acuerdo al SRI supera su poder adquisitivo. No hubo respuesta. Tampoco la alcaldesa ha accedido a conversar con este Diario sobre las transacciones de quien era su esposo.

Entre las propiedades que mantuvo Cynthia Viteri en Guayaquil después del divorcio, no está ninguno de esos 81 lotes. Villamar y ella tenían disolución de la sociedad conyugal en anotación marginal del Registro Civil.

Este Diario buscó el rastro empresarial, fiscal, legal y académico de Villamar. El año en que compró los terrenos, por ejemplo, es el ejercicio fiscal en el que reporta la mayor declaración de impuesto a la renta en todo su expediente como contribuyente, con un monto que asciende a más de $ 18.277, casi cinco veces más de los $ 4.201 que declaró en 2019. EXPRESO intentó acceder a la declaración juramentada que debió subir en Contraloría, al haber sido empleado público, pero no cargó a la web de acceso público. La entidad confirmó que el documento existe, pero es del año 2014, y no permite acceder a él. Un año después de su mayor pago de impuesto a la renta, en 2021 y año del divorcio, la declaración de IR se reduce, de forma abrupta, a un cero.

Documentación El macrolote que tiene en Chongón fue fraccionado en 2020



Joaquín Cupertino Villamar Cabello es un economista, con título registrado en la Senescyt desde 2002. También aparece como alumno de un Máster en Comercio y Finanzas Internacionales en la Universidad de Barcelona, pero no hay registros del título.

En cuanto a lo laboral. De junio de 2016 a diciembre de ese año, fue empleado público en la Empresa de Agua de Quito, con un sueldo de $ 4.427, en el cargo de auditor interno. Justo después de su salida de esa entidad, Cynthia Viteri ya lo mostraba como parte de la precampaña de las seccionales, en reuniones con medios de las que también hizo parte a sus hijos, de acuerdo a registros de medios de ese tiempo. En esa ocasión se dijo que Villamar es “un economista dedicado a los negocios agrícolas”.

La acompañó a varias reuniones políticas. En 2017, se lo vio en un acto público con su ahora excuñada y asambleísta por el PSC, Nathalie Viteri, y, entre otros personajes, el exministro de Finanzas Mauricio Pozo.

En la Superintendencia de Compañías, Villamar consta como accionista en Industduran S.A. y Trampstrut S.A. (Transportacion & Frutas), que aunque están activas y no han cumplido sus obligaciones de entrega de documentos a la entidad, desde 2020 y 2018, respectivamente.

También es accionista en Jiménez & Viteri S.A., la compañía que tuvo con su ex familia política y que ahora está cancelada, según el Registro Mercantil. Y en Signosa S.A., que está activa y tiene actualización de datos hasta 2020. Allí es gerente. En las compañías que están activas, los valores declarados en años recientes al SRI no superan los $ 3. En la actualidad, Villamar también es gerente en Kidsprexsa S.A., que ha declarado en cero estos años.

Villamar tenía, además, dos propiedades adicionales. Una en el centro, en la calle Eloy Alfaro, adquirida en 2018, y otra en Pascuales, en Los Geranios, que adquirió en 2019 y vendió en 2020.

De acuerdo a Asentamientos, los ubicados en vía a la costa y Chongón son terrenos que ya tienen dueños fijos, pero estos años han surgido conflictos porque al parecer hay registro de doble catastro en ciertos lotes, además de problemas de posesión. La justicia ordinaria ya aborda algunos casos.

Viteri: Esta vez sí respondió 1.- El señor no es mi esposo. Búsquenlo y pregúntenle lo que les dé la gana. NO SOY SU MADRE. 2.- La sociedad conyugal se disolvió el año 2011. Nada de lo que tuvo o tiene me pertenece. Del divorcio salí con CERO recursos y bienes. 3.- Dirijan sus preguntas a la persona motivo de su entrevista. Yo estoy casada con Juan Carlos Vascones Lecaro. P.D. Exijo la publicación completa de mi respuesta. Y para Usted: Tampoco soy la secretaria del señor, búsquelo donde quiera.

La administración de Viteri dio paso a los trámites de los terrenos de Villamar

Hasta 2016, los terrenos de la urbanización La Costa, que pertenecen a Joaquín Villamar Cabello, tuvieron como dueño al fideicomiso mercantil de Filanbanco.

En documentos consta que en agosto de ese año, el Registrador de la Propiedad se negó a inscribir la transferencia del dominio a Inmobiliar, por la falta de la firma de un notario en el contrato de compraventa, que estaría afectada con nulidad. En diciembre de ese año, el trámite avanza.

El 15 de mayo de 2020 aparece por primera vez el nombre de Joaquín Cupertino Villamar Cabello como comprador de los lotes. Como vendedor consta Inmobiliar. Ese mismo día se registra un trámite de hipoteca abierta ligada a esos terrenos, donde Villamar aparece como deudor y especifica que comparece casado, con disolución de sociedad conyugal.

En el centro También a Inmobiliar, compró en 2018 un solar y edificación de la manzana 20, ubicado en la calle Eloy Alfaro, parroquia Olmedo (San Alejo). Tiene un área de 344,87 metros cuadrados. El 29 de abril de 2021, se registra la cancelación de la hipoteca, abierta en 2018. Sigue a su nombre.

En cuanto al lote de Chongón, con registro catastral 4048-304-0-0-0-0, y que tiene una extensión de 159,609 hectáreas, tiene varios trámites en 2017. Se halla, por ejemplo, una negativa para la resolución de declaratoria de patrimonio del Estado en 2017 y otra negación a inscribir la adjudicación por falta de un documento de la Subdirección de Catastro.

Consta como adquiriente la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria (Magap). Ambos logran luz verde el mismo año, cuando se adjudican los lotes a un civil, que luego los vende, en noviembre de 2017, a Sotnobil Constructores. A su vez, esa compañía los vende a Joaquín Villamar Cabello, el 4 de septiembre de 2020.

Ese mismo día, la administración de su entonces esposa da paso a un trámite de fraccionamiento que consta en la Resolución No. SMG-DA-2020-126, de fecha 6 de noviembre de 2020, expedida por Augusto Dillon Irigoyen, delegado de la alcaldesa, mediante la cual se resuelve aprobar la división del solar, ubicado en la autopista Guayaquil-Santa Elena, kilómetro 40, sector Chongón.

La división proyectada es Solar 1 con 4.863 ha; Solar 2 4.782 ha; Solar 3 4.763 ha; Solar 4 5.007 ha; Solar 5 7.913 ha; Solar 6, 8.045 ha; Solar 7, 7.798 ha; Solar 8, 8.132 ha; Solar 9, 13.549 ha y Solar 10, 94.757 ha. El 11 de noviembre, la entonces jefa de catastro, Karina González Morales, aprobó los planos.

Fuentes cercanas a esta administración explicaron que Villamar intentó gestionar el trámite de los terrenos antes de que Viteri sea alcaldesa.

Incluso así, aparece como comprador recién en 2020, cuando aún era pareja de la funcionaria. Ella no quiso hablar. Él no contesta.