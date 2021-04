Municipio de Guayaquil cancela contrato de $ 445 mil por seis óleos

Luego del terremoto de críticas que causó el contrato de 400 mil dólares Letras Vivas, por pintar frases de poetas locales en paredes de Guayaquil, sin pagarle a los autores y sin socializar la propuesta con ellos, el pasado 23 de marzo la Fundación Siglo XXI alzó a Compras Públicas un nuevo acuerdo. Esta vez para la realización de seis óleos que costarían a la urbe $ 445 mil.

Guayaquil: Fiscalía abre investigación por presuntas irregularidades en el Municipio Leer más

La propuesta no es nueva. El año pasado, el contrato Óleos del Bicentenario se elevó al portal bajo régimen especial, el 12 de febrero de 2020; pero consta como finalizado por mutuo acuerdo. Johnald José Delgado Troya, mentalizador de la obra y a quien se adjudicó el proceso, cuenta a EXPRESO que no se concretó porque, un mes después, llegó la pandemia y el Cabildo desvió esos recursos para atender la emergencia sanitaria en la ciudad.

Siglo XXI no se dio por vencido. Pese a que el mensaje ciudadano que se ha expuesto en este Diario en más de una edición es cuidar y priorizar el dinero de la urbe en temas urgentes, como la COVID-19, los baches, regeneración urbana, áreas verdes y otros, el 23 de marzo de 2021, quince días antes de que se develen los entretelones de Letras Vivas, que le costaron el puesto a la directora de Cultura, subió de nuevo el proceso. Esta vez el beneficiario era el muralista Christian Oliver Moreano García.

Uno de los óleos del Bicentenario, cuya ejecución se canceló. Cortesía

No contrató Delgado esta vez porque la tramitología de Compras Públicas no lo permite, pero él seguía al frente, cuenta un tercer autor de la propuesta, Demetrio Soberón, quien, como Moreano y Delgado, lamentan que por costos políticos tengan que “pagar justos por pecadores”.

Arte urbano en Guayaquil: $ 5,4 millones que no todos los autores gozaron Leer más

Óleos del Bicentenario agendó seis obras de arte. ‘Fragua de Vulcano’ ($ 61.509), ‘Creación de la Bandera’ ($ 55.345), ‘Aurora Gloriosa ($ 55.345), ‘Firma del acta de independencia’ ($ 106.762), ‘Batalla Camino real’ ($ 83.018) y ‘Batalla del Pichincha’ ($ 83.018).

El contrato estipula que le corresponde al contratista proporcionar la dirección técnica, la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos, además de los materiales necesarios, aunque no existe un desglose en el documento de cuánto valdría cada uno de esos rubros para la obra.

Uno de los óleos del Bicentenario, cuya ejecución se canceló. Cortesía

Compras Públicas registra que la obra ya está adjudicada. Este Diario consultó al Municipio sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

Millonario gasto municipal para poner poesía en paredes de Guayaquil Leer más

Quienes sí hablaron fueron los que serían los autores de los seis óleos. “Todo estaba listo para firmar, pero me llamaron de Siglo XXI y me dijeron que lamentablemente el contrato debía cancelarse. Fue un golpe muy duro”, cuenta el mentalizador de la propuesta, Johnald Delgado Troya.

Sabe que la ciudadanía ha saltado en contra de la inversión en arte, por todas las críticas que han saltado a la luz recientemente, pero asegura que, esta vez, sí había justificación.

“El trabajo investigativo que debimos realizar para la creación de los bocetos, la búsqueda de indumentaria de la época, la selección estratégica de las escenas y, por supuesto, la mano de obra. Pinturas gigantes, a pulso, en óleo. Eso no es barato”, defiende, pero cuando Diario EXPRESO le pide desglosar cada uno de los rubros que se invertirían, no lo hace. Dice que para eso necesita más tiempo, que, por favor, se lo espere unos días, que no es de dar por dar cifras.

Régimen especial. Las contrataciones que tengan por objeto una obra artística podrán ejecutarse a través de este proceso, de acuerdo a la ley.

La caída de este contrato nuevo la describe como “una cosa surrealista”. “Primero la pandemia y ahora las polémicas generadas por Letras Vivas. Tanto tiempo, inversión y cariño a la borda”, lamenta.

$ 19,7 millones gasta Cynthia Viteri para trapear a Guayaquil Leer más

“Me siento lastimado por todo este tipo de chácharas de personas, presentadores de televisión, que han dado a entender estos días que no vale la pena invertir en cultura y satanizan el arte”, dice el autor.

No es la primera vez que iba a contratar con el Municipio, igual que sus colegas. Moreano, por ejemplo, a quien se le adjudicó el segundo intento de Óleos, fue quien creó ‘Himno a los Ídolos’. “Es injusto. Es un proyecto que viene pensándose antes de la pandemia. Es como pagar los platos rotos de errores de otros contratos. Ni siquiera hemos recibido anticipo”, expresa Moreano.

Los seis óleos del Bicentenario pretenden, a decir de Delgado Troya, rescatar parte de la historia que no se cuenta. “Hay cosas que se idealizan, otras que se descartan, opiniones divididas. Sobre toda esa información, la propuesta discierne. La ciudad merecía que se plasme todo sobre la Independencia. Ojalá haya una nueva oportunidad”, exhorta.