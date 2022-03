Frente al aumento indiscriminado de las vallas publicitarias en Guayaquil no solo se cuestiona dónde estaban los inspectores, directores municipales y la ATM, pues en una hora es difícil que se planten las monumentales estructuras. Los cuestionamientos también alcanzan a los concejales, pues en las sesiones del organismo se debaten ordenanzas, reformas y otros elementos que en este caso, así como lo publicó EXPRESO, atañen a la contaminación visual y daños en la vía pública.

Este Diario quiso conocer cuál ha sido el accionar de cada uno de los ediles frente a esta problemática, que cada vez se multiplica en más zonas de la ciudad y da igual si son o no regeneradas. También cómo es posible que el Concejo Cantonal no conozca de la instalación de las estructuras, y que se ha dado a vista y paciencia de todos, fueron algunas de las interrogantes enviadas, pero hasta el cierre de esta publicación apenas tres de los 15 ediles dieron alguna respuesta.

La mayoría no contestó llamadas y dejó en visto el pedido hecho por WhatsApp. También se hizo la solicitud vía correo electrónico. Los que contestaron fueron Lídice Aldas, Terry Álvarez, ambos de Revolución Ciudadana; y Héctor Vanegas, concejal independiente.

Este último precisó que desde hace cuatro meses ha pedido al Municipio, con Cynthia Viteri a la cabeza, información sobre el número real de las estructuras que no cuentan con los permisos, si existe un censo anterior a la ordenanza que reformó la regulación de las vallas, y si hay otro posterior; pero las respuestas que hasta ahora ha obtenido, subraya, “no satisfacen y dejan dudas”.

“¿Cómo se instalaron sin que nadie lo haya impedido? ¿Por qué no se paralizaron? ¿Por qué no hay inspectores sancionados por el descontrol?”, se cuestiona Vanegas, al recordar que entre otros pedidos formulados está saber quiénes son los funcionarios responsables, si han recibido alguna sanción o si se ha iniciado un expediente, pero el silencio reina.

“El Concejo no conoce de la instalación de las vallas sino cuando el hecho se hace público. Nos corresponde, como yo lo he hecho, preguntar, fiscalizar, cuestionar, pedir respuestas (...) La pregunta es qué vamos a hacer con los funcionarios, directores, inspectores que permitieron eso, y eso debe responderse”, puntualiza.

Por su parte, la concejala Lídice Aldas aclara que en la administración anterior, con Jaime Nebot al frente, advirtió sobre los estudios ambientales que deben realizarse frente a las vallas, sobre todo por la contaminación visual y saturación que esto genera.

En ese entonces, recuerda, hizo énfasis en contar con un estudio periódico en la urbe, sobre este tipo de contaminación, antes de definir dónde se colocarían más vallas, sin importar el sector. ¿Obtuvo alguna respuesta? “No me lo han pasado”, fue su contestación.

Aldas reconoce que hay una saturación de vallas en Guayaquil por lo que se lamenta los efectos que esto produce tanto a la urbe como a la ciudadanía. “Una cosa es que tengamos una ciudad colorida, con murales, que puedan alegrar la ciudad y otra que tengamos propaganda y eso satura, confunde y no se ve otra información importante como la señalización de tránsito”.

Mientras que Terry Álvarez confiesa que este tema ya se lo había tratado, pero de una manera “muy superficial y rápida” y concuerda que hay una sobrepoblación de vallas. Para él debe haber un punto de equilibrio para que exista una mejor visión y ornato, por lo que hizo un llamado de atención a los departamentos municipales a que pongan en marcha un censo de las estructuras.

“El Concejo Cantonal debería pronunciarse en algún punto del día en las sesiones posteriores porque esto va causando molestia a la ciudadanía (...) Las comisiones deberían tomar acciones para esta problemática y elevarlo a un proyecto o solución a corto plazo. Estoy dispuesto en apoyar cualquier iniciativa que sea solo en beneficio de la ciudadanía”, concluyó.

Yo lo he planteado. Somos legisladores y también fiscalizadores y más allá de plantear en el Concejo no podemos ordenar que las quiten, pero sí observar que eso no debería estar allí



Lídice Aldas, concejala