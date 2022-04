Que la fachada de una casa patrimonial se haya desplomado esta semana en las calles 9 de Octubre y Escobedo, en pleno corazón de la ciudad, ha generado una serie de críticas ciudadanas que señalan al Municipio como el causante de que la historia de Guayaquil se esté perdiendo. Que no se haga el debido mantenimiento a esos bienes, que no se destine el suficiente presupuesto; y que el Cabildo justifique que no lo hace o que hace lo que puede porque el Gobierno no les proporciona fondos, no ha hecho más que multiplicar las quejas. Frente a ello Moeses habla con EXPRESO para analizar la situación que, advierte, arremete contra el pasado del Puerto Principal y pone en riesgo su futuro.

El Municipio ha dicho que el Gobierno no ha transferido los recursos para la conservación de los edificios patrimoniales de Guayaquil , y que por ello su mantenimiento no es posible. La comunidad no acepta el argumento y asegura que lo que le falta a la Alcaldía es voluntad. ¿Es coherente el justificativo del Cabildo?

Solo diré una cosa, la administración actual ha dejado abandonado a todos los departamentos. En Guayaquil existe un corredor de patrimonio cultural, una ruta claramente identificada por el Municipio y que refleja la historia de la ciudad; por lo que me parece raro que la entidad diga que no puede ocuparse sin los respectivos recursos, cuando estos sitios son y representan a Guayaquil. Es por lo tanto el Cabildo quien debe del presupuesto que tiene, destinar un fondo para este tipo de obras. La realidad es que ha habido un notable abandono en ese aspecto. Sin embargo, el problema es más grave.

Es obligación del Municipio atender todo lo que implique riesgo, es su obligación mantener viva su historia.



¿Más grave todavía que ver como ante la falta de gestiones, las edificaciones que marcan la historia de Guayaquil se extinguen?

Así es, y todo recae en las normas, puesto que al ser inexistentes ponen en peligro el pasado, presente y futuro de la ciudad. Que el Municipio todavía no haya creado una ordenanza de edificaciones específicas es lamentable. Que por cuenta propia no priorice ni destine un presupuesto a su patrimonio, es desconsolador, es su deber y obligación. El problema con este tema es que las autoridades optan siempre por la salida fácil. Hace un tiempo, cuando otra estructura patrimonial se vio afectada, el Cabildo habló de la intención de pedir que le revoquen la competencia del patrimonio. Qué absurdo, que eso nunca pase. Como Cámara, sabemos de las gestiones que hay o restan por hacer al interior de la Municipalidad; sabemos que hay un caos terrible en lo relacionado a servicios para la ciudadanía. Son más de 20.000 trámites guardados a los que no le da trámite la entidad.

¿Relacionados todos a la construcción?

Así es, habrá que ver qué pasa en el resto. Pero en la construcción es todo un desastre. Hay procesos inaceptables, inspecciones que se ejecutan e incumplen la norma, y que marcan un desequilibrio. Son tantas cosas las que hay que resolver, pero nadie hace nada. Con respecto al tema del patrimonio, ni el Concejo Cantonal reacciona.

Quisiera saber si los ediles están conscientes de que al caerse más casas, el centro histórico de Guayaquil se pierde.



Entre los quince ediles, apenas uno planteó crear la ordenanza para preservar el patrimonio, pero su petición no fue tomada en cuenta. Si los ediles no actúan, ¿entonces quién?, ¿a quién confiarle la ciudad?

Los encargados son ellos, ellos son los que deberían fiscalizar, escuchar, resolver y darle tranquilidad al ciudadano. Lamentablemente, a la fecha, casi todos asienten a las obras que les presentan y ya; y casi todos también desconocen muchos temas, incluido el del patrimonio. Si no le han dado importancia a esa ordenanza es porque desconocen la importancia de estas edificaciones. Yo quisiera saber si en realidad son conscientes de que al caerse más casas o al tener que demolerlas, el centro histórico de Guayaquil se pierde. Yo quisiera saber dónde está el plan de contingencia para rescatar estos espacios. La desatención nos está pasando factura y una bastante grande.