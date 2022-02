El Presupuesto 2022 de Guayaquil deja pendientes viejos reclamos

Guayaquil avanza a un 2022 que no tiene alteraciones significativas en torno a la obra pública, salvo las “soluciones viales” de las que ha hablado la Alcaldía y de las cuales algunas ya están contratadas en el portal de compras, por millones de dólares.

El Plan Anual de Contratación disponible da cuentas de que Cynthia Viteri, la alcaldesa, ha priorizado, además, todo lo que respecta a salud y obra social. De allí que la salud llegue a una cifra de $ 16 millones en el presupuesto y la Empresa de Acción Social del Cabildo alcance los $ 32 millones.

EXPRESO ha revisado las obras agendadas por el Municipio, la Fundación Siglo XXI, la antes DASE y la nueva Empresa de Vivienda, para enlistar los trabajos más representativos que han sido programados.

Vivienda tiene un plan de contratación de $ 32,1 millones; de los cuales, más de 27 millones serán destinados, según su programación, a obras correspondientes al movimiento de tierras de proyectos de lotes populares en zonas marginales y en los sitios Trinidad de Dios y Mi Lote 3. Solo este último alcanza los $ 14,1 millones.

Este Diario consultó al Cabildo de qué manera se prioriza la asignación. Además solicitó en diciembre pasado la cédula presupuestaria y preguntó qué metodología de socialización aplicó para que la ciudadanía conozca a detalle, y no de forma general, la proyección de gastos. La respuesta se tramita.

Entre las obras de este año destacan las soluciones viales propuestas y anunciadas por Viteri. Entre estas, un paso elevado en la Perimetral, de $ 3 millones; un puente que conecta el suburbio con la Trinitaria, de $ 4,6 millones; y obras de fortalecimiento de la red vial que alcanzan los $ 8 millones.

$ 782 millones es el presupuesto que tiene asignado la Alcaldía de Guayaquil para este 2022

Hay muchas avenidas que tienen una iluminación deficiente en Guayaquil. Además es necesario que las ciudadelas antiguas renueven la infraestructura de servicios básicos. Liliana Carbonell,



arquitecta, urbanista y activista por la planificación

Sobre este punto, Alberto Hidalgo, activista por el transporte público y la micromovilidad, considera que sigue pendiente en la agenda de la ciudad un transporte público eficiente. “Los buses siguen haciendo lo que quieren, no respetan las paradas y van a exceso de velocidad. Guayaquil no tiene una caja común. Hace un buen tiempo que se prometieron mejoras, pero hasta ahora no funcionan”, sostiene.

En los gastos de este año destacan rubros de salud, tema prioritario de la Alcaldía. Habrá, por ejemplo, dos contratos de abastecimiento de farmacia que alcanzan los $ 6,5 millones y se invertirán otros $ 3 millones para la limpieza del Hospital Bicentenario, que abrió en pandemia.

También se agendaron millonarias obras de regeneración urbana desde la Fundación Siglo XXI en varios sectores, como la Portete, otra vez la calle Panamá, la Kennedy, Lomas de Urdesa, entre otros.

Los buses siguen haciendo lo que quieren, no respetan las paradas y van a exceso de velocidad. Ni siquiera existe todavía una caja común. Alberto Hidalgo,



líder de ciclistas y activista por la micromovilidad

Al respecto, Joselito Argüello, director del Observatorio para Vigilar la Transparencia, cree que “la Alcaldía trabaja solo en lo visible, lo turístico, pero los focos de pobreza están invisibilizados aún”.

La arquitecta y activista para la planificación Liliana Carbonell se suma a esas observaciones. A su decir, “se necesita un plan integral de iluminación” que mitigue la inseguridad, por ejemplo. Además resalta la necesidad de mejorar la infraestructura de los servicios básicos.