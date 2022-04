Un tramo de 15,20 kilómetros de vía reparará el Municipio, en ciudadelas del norte de Guayaquil, ante la queja de los habitantes por los daños que sufren en sus vehículos y los trancones que estos generan en el tránsito de muchos sectores de la urbe, como así lo ha publicado EXPRESO.

La Dirección de Obras Públicas informó, ayer, que inició los trabajos de mantenimiento de las calles Rolando Pareja y Hermano Miguel, en la ciudadela La Garzota, donde los conductores deben hacer malabares para evitar los profundos baches que se han formado en ambas vías, tal como lo publicó este Diario el pasado marzo.

En el proyecto, para el que se ha destinado 1’840.000 dólares y se beneficiarán alrededor de 69.800 habitantes, según el Municipio, también se contemplan sectores de la Alborada (etapas 1, 2, 5, 7, 9 y 13); Sauces 2, 7, 8 y 9; Brisas del Río, Samanes (etapas 2, 3 y 6); Guayacanes, el Limonal, cooperativa Juan Pablo Segundo. Además, las ciudadelas Naval Norte, Kennedy Vieja, la FAE, cooperativa de vivienda Guayaquil, urbanización Simón Bolívar y cooperativa de vivienda de los profesores del colegio Aguirre Abad.

Pero frente a estos arreglos, que los vecinos de la Garzota piden que se realicen mucho antes, debido a los riesgos e incidentes que experimentan; los habitantes de la ciudadela la Pradera, ubicada en el sur, vuelven a alzar su voz para pedir que los incluyan en las obras de regeneración.

"¿Por qué señora Alcaldesa ignora a nuestro vecindario? La Pradera 3 está minada, con agujeros que ya no podemos ni esquivar. Por favor, clamamos por ayuda. Los carros ya no aguantan, las bicicletas se desbarantan. No se puede ya hacer nada aquí", se quejó Milena Guzmán, habitante de este sector.