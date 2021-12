La aparente culminación de los trabajos de remodelación de la avenida Cayetano Tarruel, en la ciudadela Los Esteros (sur de la ciudad), deja entre la resignación y los reclamos de quienes residen en el sector.

La obra arrancó el pasado 21 de mayo y, según la planificación entregada por el Municipio de Guayaquil, debió culminar en 180 días, es decir, el 21 de noviembre. Plazo que se extendió hasta este mes; y, aunque el Cabildo informó en su cuenta de Twitter de la culminación de los trabajos, algunos residentes dejaron ver su descontento por lo que debieron pasar durante la ejecución de la reconstrucción de la vía.

“A finales de mayo comenzó, decían que eran 6 meses, pero ya van como 7 meses y no han finalizado. Nos engañaron”, expresó molesto Geovanny Farah, quien reside en la manzana 13 junto con su familia hace más de 10 años y a quien consultó EXPRESO el pasado 6 de diciembre.

¡Abierto al tráfico los carriles de la Av. Cayetano Tarruel!

355 metros de la Avenida Cayetano Tarruel, desde la calle Juan Montalván Cornejo) hasta la calle Av. Los Esteros, fueron intervenidos para la seguridad de los habitantes del sector. pic.twitter.com/NbXgxv3RyS — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) December 14, 2021

Según el morador, anteriormente ya se había trabajado en algo similar, pero nunca lo culminaron. “Hace ocho meses ya trabajaron aquí, pero fue algo completamente diferente, creí que continuarían la obra, pero no, es otra cosa que están haciendo. No entiendo nada”, enfatizó.

En redes sociales, la Alcaldía de Guayaquil informó que la vía ya está habilitada; aunque la obra no está concluida del todo. En un recorrido realizado por EXPRESO se observaron partes de la vereda que no están terminadas, lo que genera un alto riesgo de accidentes para niños y hasta adultos en esta época invernal.

Así luce el parterre central de la avenida Cayetano Tarruel, en Los Esteros. Josué Andrade

Farah recuerda que, durante la ejecución de los trabajos, su madre no pudo salir de casa por un largo tiempo, debido al estado que se encontraba la calle. “Ella estuvo enferma, la operé y no pude llevarla al médico durante tres meses porque era imposible que ella camine hasta la esquina, todo afuera estaba destruido. Durante todo ese tiempo no pude sacarla de casa y tengo pruebas”, contó.

Los huecos de alcantarillas sin sus respectivas tapas también generan malestar en algunos residentes. “Mire este hueco, imagínese si me caigo yo aquí. Las calles están mal, deben solucionar esto urgente”, expresó indignado el abogado Carlos Marriot, quien habita más de 50 años en el sector.

María Pacalla relata que estos meses han sido difíciles para ella como comerciante. “Hemos luchado para sobrevivir, no vendemos casi nada, no he cerrado el negocio porque no tengo más, pero esto realmente casi no produce nada”, comenta como consecuencia de una obra que ya resigna a otros habitantes que ven la vía culminada.

Negocios cerrados por meses

Carlos Marriot, residente del sector, asegura que los más afectados son los dueños de los locales que trabajan en la zona. “Aquí casi todos los locales tuvieron que cerrar, nadie viene a comprar por aquí porque todo está cerrado”, aseguró indignado el hombre, quien alquilaba una parte de su vivienda, pero a partir de las obras los inquilinos decidieron irse. “Fue espantoso, no se avisó que iba a demorar tanto. Muchas personas quedaron en la quiebra”, sostuvo Marriot.

Molestias. El abogado Carlos Marriot muestra uno de los huecos que está sin ninguna señal de peligro.

Yo solo pido a las autoridades que aceleren los trabajos y que se preocupen más en quién están contratando. Porque esto nunca había pasado. Todo es realmente insólito. Gevanny Farah

