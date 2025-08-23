Cinco personas fueron asesinadas en un vehículo en Las Gilces, Manabí

Cinco personas fueron asesinadas dentro de un auto en Las Gilces, Crucita. La escena generó pánico entre vecinos

La tarde de este sábado 23 de agosto, el sector Las Gilces, de la parroquia Crucita, en Portoviejo, fue escenario de una violenta masacre que ha conmocionado a la provincia de Manabí. Cinco personas que se movilizaban en un automóvil color gris fueron atacadas a tiros por desconocidos, quedando sin vida dentro del vehículo.

Los cuerpos quedaron tendidos en el interior del automotor, rodeados de vidrios rotos y manchas de sangre, en medio de un ambiente de nerviosismo y tensión por parte de vecinos y transeúntes que fueron testigos del violento hecho. El silencio del sector se quebró con gritos de desesperación hasta la llegada de la Policía Nacional.

Te invitamos a leer | Detienen en Jaramijó al más buscado de Esmeraldas; fingía ser su hermano

Investiga la Policía

Agentes especializados acordonaron el área para levantar los primeros indicios y tratar de establecer las circunstancias de este nuevo hecho de sangre. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los atacantes y las posibles motivaciones detrás del crimen, que ha sembrado zozobra en la comunidad.

Hallan muertos a los cuatro desaparecidos de La Maná en Manabí Leer más

Los cadáveres fueron trasladados al Centro Forense de Manta para las diligencias de ley, mientras las autoridades intensifican las investigaciones en busca de pistas que conduzcan a los responsables. Los habitantes del sector reclaman mayor seguridad ante la creciente ola de violencia que golpea a Crucita y a toda la provincia.

Portoviejo, el segundo territorio más violento

Este hecho ocurre en medio de la violencia que tiene en zozobra a la provincia de Manabí, siendo Portoviejo, su capital, el segundo territorio más violento, solo por debajo del distrito Manta.

Las autoridades atribuyen el incremento de la violencia a la pugna entre bandas delictivas que se disputan el territorio para el tráfico de drogas, refiriéndose específicamente a dos grupos terroristas: Los Lobos y Los Choneros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!