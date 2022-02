La calzada deteriorada, sin pasos peatonales para cruzar con seguridad, crecimiento de maleza y daño en la ciclovía, obstáculos en improvisados pasos a urbanizaciones; son, entre otros, los problemas que a diario enfrentan quienes habitan y circulan en la vía a la costa, al oeste de Guayaquil.

Una situación que, en reiteradas ocasiones ha publicado Diario EXPRESO, acogiendo la queja, especialmente de los residentes de las urbanizaciones ubicadas a lo largo de esa arteria, que se constituye en la puerta de entrada y salida al turismo playero.

El pasado 1 de febrero, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) asumió el control de 16 kilómetros de la vía, desde el intercambiador de tránsito de la avenida del Bombero y la vía Perimetral, hasta el peaje ubicado a la entrada de la parroquia Chongón. Con esas competencias, la ciudadanía espera no solo mejoras en vialidad, sino obras por parte del Municipio. “Siempre hemos indicado que ya este sector de vía a la costa se debe considerar zona urbana por cuanto las urbanizaciones, las comunas, los habitantes de Chongón hasta el peaje, son parte urbana (...)”, considera Carlos Pástenes, residente de Vía al Sol.

La falta de respeto a los paraderos de buses, otro de los problemas en la vía a la costa. Freddy Rodriguez

En algunos tramos de la vía hay obstáculos improvisados para impedir el paso de motorizados a las urbanizaciones. Freddy Rodriguez

Pero, ¿qué obras se han ejecutado hasta el momento o están planificadas para ese sector?, que desde hace varios años pide atención.

Este Diario consultó a la Alcaldía de Guayaquil y a cada uno de los 15 concejales de la ciudad, particularmente, a los cinco ediles que fueron elegidos por el Distrito 3, al que pertenece vía a la costa:Jorge Rodríguez, Úrsula Strenge, Andrés Guschmer y Nelly Pullas.

Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los cuatro respondió a las inquietudes planteadas por EXPRESO, a pesar de que -con excepción de Strenge- todos estuvieron en línea y leyeron el pedido enviado por WhatsApp. También se hizo la solicitud por vía oficial.

Aunque el concejal Héctor Vanegas respondió de manera inmediata las inquietudes planteadas por este Diario, expresó que no le han informado qué obras se han planificado o ejecutado en ese sector de la ciudad. Tampoco ha recibido información de las conversaciones entre el Municipio y el Ministerio de Obras Públicas para asumir las competencias de esa zona.

El pasado 25 de enero, la alcaldesa Cynthia Viteri informó que había solicitado al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, la transferencia de la competencia de la vía a la costa para rehabilitar la calzada, además de mejorar las entradas a las urbanizaciones, reparar los pasos peatonales, construir uno nuevo y dar mantenimiento a la ciclovía, como lo piden sus habitantes. Una solicitud que incluye recursos del Estado.

Otro de los problemas que adolece la vía, es la falta de pasos peatonales. El que está a la altura de Chongón se cae a pedazos. Freddy Rodriguez

El Municipio clausuró el paso peatonal, pero algunos transeuntes se atreven a cruzarlo a pesar del peligro que existe. Freddy Rodriguez

A la inquietud de qué han hecho los ediles, particularmente del distrito 3, por ese sector donde recibieron el voto popular, Vanegas señaló que desconoce qué han hecho o planteado dichos concejales. Añadió que, mediante oficio está solicitando que se le informe de manera inmediata esa información, la que prometió extenderla en respuesta al pedido de este Diario.

Desconozco que han hecho o planteado los concejales del tercer distrito (...) mediante oficio estoy solicitando que se me informe de manera inmediata (...) Héctor Vanegas

​Distrito 1

​Revolución Ciudadana

Estoy pidiendo información (...) si ya lograron que el Ministerio de Obras Públicas haya hecho el traspaso total, porque mientras no tenga (eso) no podrían asumir la competencia como tal. Lídice Aldaz

Distrito 1

Revolución Ciudadana

Igual prometió la concejala Lídice Aldaz. “Estoy pidiendo información especialmente sobre lo que me plantea, si ya lograron que el Ministerio de Obras Públicas haya hecho el traspaso total, porque mientras no tenga (eso) no podrían asumir la competencia como tal (...) estoy pidiendo recién porque no tenía información sobre esa situación (...)”, dijo la funcionaria.

La concejala Mayra Montaño manifestó que está revisando el tema y prometió estar pendiente para pronunciarse; mientras, la edil Luzmila Nicolalde dijo que también enviaría su respuesta. En la mañana de ayer, estaba de recorrido por el concurso ‘Mejoremos nuestra cuadra’. Los demás concejales no dieron respuestas, a pesar de que algunos leyeron el mensaje.